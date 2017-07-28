В Яхт-клубе Санкт-Петербурга стартует квалификационный этап World Match Racing Tour

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К участию заявлены семь экипажей из пяти стран, в том числе, три российские команды.

Побороться за путевку в этап основной сетки World Match Racing Tour — Match Cup Russia прибыли спортсмены из США, Нидерландов, Швеции и Польши. Среди участников особое внимание обращает на себя трехкратный участник Олимпийских игр, чемпион Европы в классе Finn, Питер-Ян Постма из Нидерландов. Пускай это его первый сезон в Мировом туре по матчевым гонкам, «Летучий голландец» уже успел поразить всех своим выступлением. На этапе в шведском Марстранде он добрался до финала, где уступил только действующему победителю тура — новозеландцу Филу Робертсону.

Польшу будет представлять опытный «матчевик», победитель Sopot Match Race 2016 Лукаш Возински. Из США прибывает молодой спортсмен, который дебютировал в нынешнем сезоне в качестве рулевого катамарана М32 на этапе WMRT в Майами, чемпион страны в классе «420» — Маркус Эдегран. Под шведским флагом также выступает Ким Клинг.

На соревнованиях в Яхт-клубе Санкт-Петербурга Россия будет представлена сильными командами. В первую очередь, это экипаж чемпиона Европы по матчевым гонкам, мастера спорта международного класса, Евгения Неугодникова, в составе которого соревнуется дважды участник Игр Максим Шереметьев. Экс-члены сборной страны Виталий Руссу и Денис Шари вошли в состав московского экипажа Евгения Елфимова. Из Челябинска прибыла молодая спортсменка Екатерина Кочкина. Все российские спортсмены провели предварительные тренировки на акватории будущих соревнований под руководством тренеров класса М32, которые были единодушны в оценке высоких шансов россиян в предстоящих соревнованиях.