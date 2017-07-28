В Яхт-клубе Санкт-Петербурга стартует квалификационный этап World Match Racing Tour
Уже сегодня, 28 июля, на акватории Невы у
Яхт-клуба Санкт-Петербурга открываются гонки квалификационного этапа предстоящего Match Cup Russia — St.Petersburg Yacht Club Cup.
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К участию заявлены семь экипажей из пяти стран, в том числе, три российские команды.
Побороться за путевку в этап основной сетки World Match Racing Tour — Match Cup Russia прибыли спортсмены из США, Нидерландов, Швеции и Польши. Среди участников особое внимание обращает на себя трехкратный участник Олимпийских игр, чемпион Европы в классе Finn,
Польшу будет представлять опытный «матчевик», победитель Sopot Match Race 2016 Лукаш Возински. Из США прибывает молодой спортсмен, который дебютировал в нынешнем сезоне в качестве рулевого катамарана М32 на этапе WMRT в Майами, чемпион страны в классе «420» — Маркус Эдегран. Под шведским флагом также выступает Ким Клинг.
На соревнованиях в
Соревнования продлятся St.Petersburg Yacht Club Cup до 30 июля включительно и лучшие экипажи получат путевки в этап основной сетки Мирового тура — Match Cup Russia, который откроется 1 августа здесь же, на акватории
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