Парусный спорт. Санкт-Петербург принимает Match Cup Russia
Город на Неве принимает этап крупнейшей международной парусной серии World Match Racing Tour — Match Cup Russia. На акватории у Петропавловской крепости встретятся лучшие яхтсмены планеты. Россию будет представлять ряд экипажей, в том числе и команда
яхт-клуба Санкт-Петербурга Gazprom Team Russia.
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Международная серия матчевых гонок под парусом World Match Racing Tour проводится уже много лет и включает соревнования на трех континентах. В нынешнем сезоне по приглашению
Соревноваться в
В составе российского флота в Match Cup Russia следует выделить экипаж Gazprom Team Russia Виктора Сережкина, который представляет
Gazprom Team Russia дебютировала в серии в начале сезона и уже успела завоевать несколько побед на этапах в Австралии и США. Gazprom Team Russia состоит полностью из молодых российских яхтсменов,
Для Неугодникова гонки в Петербурге станут дебютом в классе катамаранов М32, но это можно вполне компенсировать его опытом в матчевых гонках под парусом. Евгений неоднократно представлял Россию в крупнейших соревнованиях планеты, где ему удавалось завоевывать высокие результаты.
Также к участию готовятся еще несколько российских экипажей, которым предстоит принять участие в предварительном соревновании, которое состоится в
Согласно с программой соревнований, гонки Match Cup Russia у Петропавловской крепости пройдут в несколько этапов. В первые дни состоится два круга квалификационных матчей, где каждый участник встретится с каждым соперником по два раза. Далее состоятся четвертьфиналы, полуфиналы, финал и матч за третье место.
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