Парусный спорт. Санкт-Петербург принимает Match Cup Russia

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Международная серия матчевых гонок под парусом World Match Racing Tour проводится уже много лет и включает соревнования на трех континентах. В нынешнем сезоне по приглашению яхт-клуба Санкт-Петербурга серия впервые посетит и Северную столицу. Как следует из названия, соревнования тура проходят в формате матч-рейс с использованием современного класса парусных катамаранов М32. К участию в этапе заявлены 18 экипажей из девяти стран.

Соревноваться в Санкт-Петербург прибудут действующий победитель серии молодой новозеландец Фил Робертсон и многократный победитель WMRT британец Йен Уильямс, участница Олимпиады-2008, чемпионка мира в матч-рейсе американка Салли Баркоу изолотой призер Игр-2008 в классе 49er датчанин Йонас Уоррер, французский «мастер на все руки», шкипер самого большого гоночного тримарана в мире Spindrift 5 Ян Гишар и другие известные яхтсмены.

В составе российского флота в Match Cup Russia следует выделить экипаж Gazprom Team Russia Виктора Сережкина, который представляет Санкт-Петербурга и команду Евгения Неугодникова, который представляет яхт-клуб «Повелитель паруса» из Екатеринбурга.

Gazprom Team Russia дебютировала в серии в начале сезона и уже успела завоевать несколько побед на этапах в Австралии и США. Gazprom Team Russia состоит полностью из молодых российских яхтсменов, экс-членов сборной страны по парусному спорту. Это Егор Терпигорев, Павел Карачев и Алексей Кулаков. Все яхтсмены ранее принимали участие в гонках разных классов яхт, в том числе, и на катамаранах с подводными крыльями.

Для Неугодникова гонки в Петербурге станут дебютом в классе катамаранов М32, но это можно вполне компенсировать его опытом в матчевых гонках под парусом. Евгений неоднократно представлял Россию в крупнейших соревнованиях планеты, где ему удавалось завоевывать высокие результаты.

Также к участию готовятся еще несколько российских экипажей, которым предстоит принять участие в предварительном соревновании, которое состоится в яхт-клубе Санкт-Петербурга 28—30 июля , в то время как основные старты пройдут в первую неделю августа.

Согласно с программой соревнований, гонки Match Cup Russia у Петропавловской крепости пройдут в несколько этапов. В первые дни состоится два круга квалификационных матчей, где каждый участник встретится с каждым соперником по два раза. Далее состоятся четвертьфиналы, полуфиналы, финал и матч за третье место.