Россияне Созыкин и Грибанов стали 25-ми на ЧМ по парусному спорту в классе яхт 470
МОСКВА, 16 июл —
Р-Спорт. Россияне Павел Созыкин и Денис Грибанов заняли 25-е место на чемпионате мира по парусному спорту в олимпийском классе 470, который прошел в Солониках (Греция).
Победителями соревнований у мужчин стали австралийцы Мэттью Белчер и Уилл Райан. Второе место заняли шведы Антон Дальберг и Фредрик Бергстрем. Замкнули тройку призеров австрийцы Давид Баргер и Лукас Мэр.
Среди женщин лучшими стали польки Агнешка Скрзипулец и Ирмина Мрузек Глишчинская, второе место заняли британки Ханна Миллс и Эйлид Макинтайр, третье — словенки Тина Мрак и Вероника Мацарол. Россиянки Алиса Кирилюк и Анжелика Черняховская показали 29-й результат.
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