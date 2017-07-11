5 россиян выступят на чемпионате мира по парусному спорту в классе «Оптимист»
12 июля в королевском
яхт-клубе «Варуна» в Паттайе стартует чемпионат мира по парусному спорту в классе «Оптимист».
Ожидается, что в этом году чемпионат соберёт рекордное количество участников — более 200 спортсменов из 62 стран, в их числе и пятеро спортсменов из России под руководством главного тренера класса Александра Лаздина и
Чемпионат будет состоять из личных и командных соревнований. Первые гонки стартуют 13 июля, регата начнётся с индивидуальных квалификационных соревнований. 16 июля начнутся командные гонки, они продлятся два дня. Чемпион в личном первенстве определится 20 июля.
«Гонки будут очень тяжёлые. Уже сейчас понятно, что сильное
В своей команде отмечу Илью Чуприну, Максима Шапошникова и Вику Ликсанову — это бывалые бойцы, Илья и Максим уже сражались за сборную в прошлом году, а Вика — в позапрошлом. Нельзя сбрасывать со счетов и Рому со Славой — они тоже могут всех удивить и выстрелить, — рассказал тренер Академии парусного спорта и
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