5 россиян выступят на чемпионате мира по парусному спорту в классе «Оптимист»

Ожидается, что в этом году чемпионат соберёт рекордное количество участников — более 200 спортсменов из 62 стран, в их числе и пятеро спортсменов из России под руководством главного тренера класса Александра Лаздина и тим-лидера Дениса Разумовича: Илья Чуприна (Таганрог); Виктория Ликсанова (Москва); Вячеслав Рожков (Тольятти); Роман Луценко (Севастополь); Максим Шапошников (Санкт-Петербург).

Чемпионат будет состоять из личных и командных соревнований. Первые гонки стартуют 13 июля, регата начнётся с индивидуальных квалификационных соревнований. 16 июля начнутся командные гонки, они продлятся два дня. Чемпион в личном первенстве определится 20 июля.

«Гонки будут очень тяжёлые. Уже сейчас понятно, что сильное приливно-отливное течение окажет существенное влияние на результаты регаты. Победит тот, кто лучше всех адаптируется и изучит карты местных течений, а потом сможет использовать полученные знания на практике.