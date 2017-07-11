Российская команда «Кенгуру» победила в регате на призы трёх губернаторов
В Калининградском заливе прошла международная регата на призы трёх губернаторов, участие в которой приняли 53 яхты из России, Польши и Швеции, сообщает официальный портал правительства Калининградской области.
В первой зачётной группе победила команда «Кенгуру» (Россия), второй стала «Квик Ливенер» (Польша), третьей — «Рубин» (Россия).
Вторая зачётная группа: 1. AppoloSails 2Easy (Польша). 2. Berbec2 (Польша). 3. Eagle (Россия).
Третья зачётная группа: 1. MaxiVonCabrera (Польша). 2. Mikka (Польша). 3. Facil (Польша).
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