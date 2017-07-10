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10 июля 2017, 9:31 | Водные: Парусный спорт | Чемпионат.com

Комиссаров стал вторым на Кубке Европы по парусному спорту в классе «Лазер»

В Варнемюнде (Германия) прошёл Кубок Европы по парусному спорту в классе «Лазер», в котором приняли участие российские спортсмены.

В классе «Лазер» второе место занял Сергей Комиссаров. Максим Николаев стал восьмым, Дмитрий Третьяков — 14-м, Никита Клементьев — 27-м.

В классе «Лазер-радиал» Даниил Крутских стал вторым в мужском флоте и выиграл зачёт среди спортсменов до 19 лет. Валерия Ломатченко на втором месте среди девушек до 19 лет.

Елизавета Боровкова победила в категории до 17 лет, а Никита Мельников стал вторым в категории до 17 лет среди юношей, сообщает официальный сайт ВФПС.
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