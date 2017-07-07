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7 июля 2017, 11:56 | Водные: Парусный спорт | Спорт-Экспресс

Итоги второго этапа серии регат «Оптимисты Северной Столицы. Кубок Газпрома»

Суровыми погодными условиями был отмечен завершающий гоночный день 2-го этапа серии регат «Оптимисты Северной. Кубок Газпрома»: при температуре воздуха 10−14 градусов западный ветер на порывах достигал 20 узлов, что привело к многочисленным переворотам участников, особенно среди самых юных гонщиков, и поломкам.

Суровыми погодными условиями был отмечен завершающий гоночный день 2-го этапа серии регат Оптимисты Северной. Увеличить
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В итоге судьи приняли решение провести 3 гонки (на одну меньше, чем в первый день), что не помешало лидерам проявить себя с лучшей стороны.

В силу ряда причин на втором этапе состав участников оказался сильно ослаблен. Не доехали до Петербурга спортсмены из Москвы, лидеры первой сборной отправились на сбор в Таиланд, где уже 10 июля стартует Чемпионат Мира в классе «Оптимист»….

Тренеры дали возможность попробовать себя в боевых условиях самым юным и неопытным спортсменам, и они не подкачали — несмотря на холод и сильный ветер многие юные гонщики не только прошли дистанцию до конца, но и показали достойный результат, так, 11-летний «академик» Кирилл Шуненков пришел 9-м в общем зачете, обогнав много более взрослых и опытных соперников.

По итогам состязаний свои лидерские амбиции подтвердили спортсмены сборной России, которым предстоит защищать честь нашей страны на предстоящем Чемпионате Европы в Болгарии. Победителем стал Владислав Грахов, представляющий команду «Рауту». На втором месте в общем зачете — Ксения Громова, представляющая ШВСМ по ВВС, она же стала первой среди девочек. Третье место — у «Академика» Аркадия Карманова.

Завершился 2-й этап серии регат «Оптимисты Северной. Кубок Газпрома».

Третьим среди юношей стал Андрей Сотников (4-й в общем зачете, «Рауту»), второе и третье места у девушек соответственно заняли Алиса Коданева (13-я в общем зачете) и Вивея Еремина (22-я в общем зачете), обе представляют Академию Парусного Спорта.

У младших мальчиков первенствовал Кирилл Шуненков (9-й в общем зачете, АПС), вторым стал Иван Охотников (15-й, «Рауту»), третий — Александр Лаптев (17-й, «Рауту»). Среди младших девочек первой стала Софья Пушева (23-я, АПС), вторая — Ева Туркина (40-я, АПС).

Третий этап «Оптимистов» пройдет 21—23 июля в яхтенном порту «Йоханнес», расположенном в поселке Советский, а завершаться серия будет 21—23 августа в Яхт-Клубе Санкт-Петербурга.
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