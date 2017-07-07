Стали известны победители Кубка Рыбинского моря по парусному спорту
Стали известны победители Кубка Рыбинского моря по парусному спорту, участие в котором приняли команды из Московской, Тверской, Липецкой, Воронежской и Ярославской областей.
«Лазер-радиал»
1. Александр Кривошеев (Ярославль).
2. Глеб Бусыгин (Конаково).
3. Михаил Ехичев (Рыбинск).
«Лазер 4.7». Девушки
1. Яна Дорошина (Рыбинск).
2. Мария Кривошеева (Ярославль).
3. Екатерина Елистратова (Москва).
Юноши
1. Юрий Храмцов (Липецк).
2. Иван Воронов (Рыбинск).
3. Григорий Егоров (Липецк).
«Луч-мини»
1. Полина Голованова (Рыбинск).
2. Влад Шишкин (Рыбинск).
3. Александр Эльтеков (Рыбинск).
«Оптимист». Девочки
1. Александра Калашникова (Москва).
2. Виктория Савкина (Липецк).
3. Валерия Смирнова (Рыбинск).
Мальчики
1. Даниил Малюгин (Москва).
2. Дмитрий Сарычев (Долгопрудный).
3. Алексей Мокренцов (Воронеж).
Младшая возрастная группа
1. Даниил Малюгин (Москва).
2. Никита Бабин (Долгопрудный).
3. Юрий Голованов (Рыбинск).
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