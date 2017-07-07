Стали известны победители Кубка Рыбинского моря по парусному спорту

На высокогорном озере Кезеной-Ам в Чечне сегодня, 5 июля, стартовала первая международная парусная регата. Для участия в соревнованиях в республику прибыли 20 команд из России, Белоруссии, Украины, Хорватии, Черногории, Германии, Чехии и Новой Зеландии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.