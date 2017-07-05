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5 июля 2017, 12:36 | Водные: Парусный спорт | ИА REGNUM

В Чечне стартовала международная парусная регата «Кезеной-Ам-2017»

На высокогорном озере Кезеной-Ам в Чечне сегодня, 5 июля, стартовала первая международная парусная регата. Для участия в соревнованиях в республику прибыли 20 команд из России, Белоруссии, Украины, Хорватии, Черногории, Германии, Чехии и Новой Зеландии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

В регате будут разыграны призы в командных гонках и в личном первенстве. Среди прибывших на соревнования участников мастера спорта по парусному спорту международного класса, чемпионы России и Европы. В группе «Профи» на старт выйдут Георгий Шайдуко, Юрий Шувалов, Кирилл Фролов, Леонид Клепиков, Горан Иванкович, Максим Немченко, Валентин Уваркин, Александр Божко.

Главным судьей соревнований приглашен международный судья из Италии, ампайр Кубка Америки в 2005—2006 годах и Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году Лука Бабини.

Федерация парусного спорта предоставила для проведения регаты 10 спортивных лодок SB20. Кроме того, для проведения мастер-классов на воде для взрослых и детей доставлены детские лодки «Оптимист» и SUP-борды.

Соревнования продлятся до 8 июля. В завершающий день регаты пройдет суперфинал «Ахмат» на приз правительства ЧР, в нем примут участие шесть команд-победительниц кубка «Кезеной-Ам-2017» в двух группах.

Как сообщало ИА REGNUM, местом для проведения парусной регаты выбрано высокогорное озеро Кезеной-Ам, расположенное на высоте 1870 метров над уровнем моря на границе Веденского района Чечни и Ботлихского района Дагестана. Это самое большое по площади озеро Северного Кавказа.

Федерация парусного спорта ЧР, которая является организатором кубка «Кезеной-Ам-2017», образована в декабре 2016 года и является единственной на Северном Кавказе по данному виду спорта.
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