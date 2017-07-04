Парусный спорт. «Броненосец» в четверке лучших RC44 Championship Tour

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В рамках Porto Cervo Cup в последние дни июня состоялись девять гонок, при этом, в один из дней гонки не проводились — на акваторию пришел Мистраль. По словам питерского рулевого Кирилла Фролова, регата получилась непростая: сложные ветровые условия стали причиной частых изменений в графике соревнований. Кроме этого, шли дожди, что вообще редкость в этих местах в июне.

«Погода не помешала нам пять раз финишировать в тройке в девяти состоявшихся гонках — говорит Кирилл Фролов, — но этого оказалось недостаточно — флот очень сильный! Поздравляем “Катюшу” с первой победой в этапе серии!».

Действительно, в общей турнирной таблице этапа от тройки лидеров «Броненосец» отделили только 2 пункта, а первую и четвертую строчку разделяет менее 10 очков. Если в первый день соревнований «Броненосец» финишировал шестым после трех гонок, то уже на следующий день поднялся на четвертую строчку.

Перед последней гонкой этапа команда и вовсе шла третьей, но в девятой гонке пришла седьмой и потеряла медаль. «Нам как будто не хватило этого пропущенного дня, — продолжает рулевой российской команды, — первые гонки этапа сложились неудачно, но далее мы пошли очень уверенно».

В общей турнирной таблице сезона RC44 Championship Tour 2017 «Броненосец» удерживает третью позицию. Одноклубники команды Кирилла Фролова, «Ника» Владимира Просихина, закончила Porto Cervo Cup на пятой строчке. Ну, а победу праздновала команда под российским флагом «Катюша».

Следующая встреча флота RC44 Championship Tour состоится в середине августа в Марстранде, в рамках чемпионата мира в этом престижном классе.