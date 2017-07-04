«Реал» победил на ЧР по парусному спорту в классе яхт «Четвертьтонник»
Чемпионат России по парусному спорту в классах яхт «Четвертьтонник» и Open800 — ITL Sailing Cup 2017 — был завершён досрочно в связи со штормовой погодой на акватории восточной части Финского залива.
Всего состоялось пять гонок.
Во флоте класса «Четвертьтонник» победила яхта «Реал» (Алексей Кириллов, Юрий Лужбин, Станислав Прохоров, Дмитрий Улитин), на второй позиции — «Беркут» (Александр Чернявский, Павел Алексеенко, Андрей Арсентьев, Дмитрий Орлов, Екатерина Вернова), на третьей — яхта Vento (Илья Марьямов, Сергей Нуриев, Юлия Скачкова, Ирина Дорофеева).
В классе Open800 первенствовал «Глобус» (Андрей Никандров, Сергей Заяш, Юрий Трошин, Роман Варакушин, Вероника Волохова). На втором месте Omega (Дмитрий Жайворонок, Илья Ермаков, Антон Бублик, Евгений Дементьев, Андрей Ядрин), на третьем — команда «Восток» (Глеб Сулоев, Александр Зюзин, Валерия Кочетова, Иван Гурьянов, Евгений Гурьянов), сообщает официальный сайт ВФПС.
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