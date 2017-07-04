«Реал» победил на ЧР по парусному спорту в классе яхт «Четвертьтонник»

Всего состоялось пять гонок.

Во флоте класса «Четвертьтонник» победила яхта «Реал» (Алексей Кириллов, Юрий Лужбин, Станислав Прохоров, Дмитрий Улитин), на второй позиции — «Беркут» (Александр Чернявский, Павел Алексеенко, Андрей Арсентьев, Дмитрий Орлов, Екатерина Вернова), на третьей — яхта Vento (Илья Марьямов, Сергей Нуриев, Юлия Скачкова, Ирина Дорофеева).

В классе Open800 первенствовал «Глобус» (Андрей Никандров, Сергей Заяш, Юрий Трошин, Роман Варакушин, Вероника Волохова). На втором месте Omega (Дмитрий Жайворонок, Илья Ермаков, Антон Бублик, Евгений Дементьев, Андрей Ядрин), на третьем — команда «Восток» (Глеб Сулоев, Александр Зюзин, Валерия Кочетова, Иван Гурьянов, Евгений Гурьянов), сообщает официальный сайт ВФПС.