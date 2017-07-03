Команда «Катюша» победила на итальянском этапе серии гонок яхт в классе RC44

Команда под управлением Александра Новоселова показала самые стабильные результаты и в итоге победила, набрав 32 очка. На втором месте Team Ceeref из Словении (37 очков). Замкнула тройку лидеров британская Peninsula Petroleum (39). Еще два экипажа под российским флагом — «Броненосец» (41) и «Ника» (45) — заняли четвертое и пятое места соответственно.

«У нас ушло два года, чтобы одержать победу. Я просто счастлив. На борту у нас была прекрасная атмосфера, мы шутили и весело проводили время. Также нам повезло и с погодой. Порто-Черво — блестящее место для регаты», — сказал Новоселов.

Следующим стартом для яхт класса RC44 станет чемпионат мира, который пройдет с 10 по 15 августа в шведском Марстранде.