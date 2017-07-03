Команда «Катюша» победила на итальянском этапе серии гонок яхт в классе RC44
МОСКВА, 3 июл —
Р-Спорт. Российская команда «Катюша» одержала победу на втором этапе серии гонок яхт в классе RC44, который прошел в Порто-Черво (Италия).
Команда под управлением Александра Новоселова показала самые стабильные результаты и в итоге победила, набрав 32 очка. На втором месте Team Ceeref из Словении (37 очков). Замкнула тройку лидеров британская Peninsula Petroleum (39). Еще два экипажа под российским флагом — «Броненосец» (41) и «Ника» (45) — заняли четвертое и пятое места соответственно.
«У нас ушло два года, чтобы одержать победу. Я просто счастлив. На борту у нас была прекрасная атмосфера, мы шутили и весело проводили время. Также нам повезло и с погодой.
Следующим стартом для яхт класса RC44 станет чемпионат мира, который пройдет с 10 по 15 августа в шведском Марстранде.
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