Белорусские яхтсмены заняли третье место в международной гонке под Минском

Команда в составе Алексея Журикова (шкипер), Максима Белькевича, Анастасии Валькевич и Дмитрия Седова уступила лишь двум судам из России. Гонки проходили на монотипных классах яхт Platu 25, признанных Международной федерацией парусного спорта и идеально подходящие для соревнований и тренировок спортсменов. Как отметили в Белорусской федерации парусного спорта, в этом классе проводится множество турниров.

Турнир Minsk Match Cup имеет четвертую категорию Международной федерации парусного спорта, а проведение подобных гонок (Match Racing) является уникальным для Беларуси.