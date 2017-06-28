Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/yacht-racing/30215939/
28 июня 2017, 12:58 | Водные: Парусный спорт | БЕЛТА

Белорусские яхтсмены заняли третье место в международной гонке под Минском

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские яхтсмены заняли третье место в международной гонке Minsk Match Cup — одного из этапов серии Match Racing Club Tour, состоявшейся в акватории Заславского водохранилища, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда в составе Алексея Журикова (шкипер), Максима Белькевича, Анастасии Валькевич и Дмитрия Седова уступила лишь двум судам из России. Гонки проходили на монотипных классах яхт Platu 25, признанных Международной федерацией парусного спорта и идеально подходящие для соревнований и тренировок спортсменов. Как отметили в Белорусской федерации парусного спорта, в этом классе проводится множество турниров.

Турнир Minsk Match Cup имеет четвертую категорию Международной федерации парусного спорта, а проведение подобных гонок (Match Racing) является уникальным для Беларуси.

Следующие старты состоятся в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Победители серии Match Racing Club Tour будут определены в октябре, в ходе финального этапа в Сочи.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

В Украине совершена масштабная кибератака

ГАИ проводит проверку по факту ДТП с танком на проспекте Независимости

Нападавший на минских таксистов проведет 13 лет в колонии

В Украине совершена масштабная кибератака

ГАИ проводит проверку по факту ДТП с танком на проспекте Независимости