Белорусские яхтсмены заняли третье место в международной гонке под Минском
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские яхтсмены заняли третье место в международной гонке Minsk Match Cup — одного из этапов серии Match Racing Club Tour, состоявшейся в акватории Заславского водохранилища, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Команда в составе Алексея Журикова (шкипер), Максима Белькевича, Анастасии Валькевич и Дмитрия Седова уступила лишь двум судам из России. Гонки проходили на монотипных классах яхт Platu 25, признанных Международной федерацией парусного спорта и идеально подходящие для соревнований и тренировок спортсменов. Как отметили в Белорусской федерации парусного спорта, в этом классе проводится множество турниров.
Турнир Minsk Match Cup имеет четвертую категорию Международной федерации парусного спорта, а проведение подобных гонок (Match Racing) является уникальным для Беларуси.
Следующие старты состоятся в Нижнем Новгороде и
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