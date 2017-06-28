Созыкин и Грибанов — вторые в Кильской регате в классе «470»
В Киле (Германия) завершилась традиционная неделя парусных гонок.
Лучший результат среди россиян продемонстрировали Павел Созыкин и Денис Грибанов, выступающие в классе «470». Они заняли второе место. Победу одержал австралийский экипаж Мэтью Бэлчер / Уилл Райан.
В классе «Накра 17» Максим Семёнов / Алина Щетинкина стали третьими, Вячеслав Шелудяков / Кристина Сулима — шестыми. Аркадий Кистанов занял восьмое место в классе «Финн».
Результаты россиян в других классах:
«49-й»: Ян Чех /Иван Зотов — 27-е, Денис Макаров / Кирилл Ельчанинов — 52-е.
«Лазер»: Сергей Комиссаров — 5-й, Максим Николаев — 7-й, Эдуард Скорняков — 42-й, Кирилл Евфимьевский — 81-й, Дмитрий Третьяков — 89-й, Никита Климентьев — 95-й.
«Лазер-радиал»: Екатерина Зюзина — 11-я, Екатерина Моргун — 37-я.
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