Сборная Москвы по парусному спорту стала победителем Спартакиады
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Москвы одержала победу на турнире по парусному спорту в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России; соревнования проходили с 21 по 25 июня в Таганроге. Об этом сообщает
пресс-служба турнира.
Сборная Москвы по итогам пяти соревновательных дней и более чем десяти гонок опередила 24 соперников из других регионов страны. Второе место заняла сборная Санкт- Петербурга, которая опередила команду Ростовской области. Преимущество петербуржцев над бронзовыми призерами составило три очка. Москвичи опередили серебряных медалистов на 8 очков.
«Каждый день соревнований от каждого члена команды требовалось показать максимум усилий, и стоит хоть кому- нибудь дать слабину, он подводит всю сборную. Естественно, что в течение всех соревновательных дней наши цели менялись: завоевание первенства или удержание его, необходимость догнать другую команд. Но все цели всегда достигались коллективно. Была проделана несказанно большая работа, было вложено очень много энергии, и когда мы видим, что работа была плодотворна, то нашей радости нет предела», — поделился впечатлениями от победы тренер сборной Москвы Борис Минаев.
«Сегодня у нас была одна задача — удержать уже существующие позиции и немного улучшить результаты в трех классах и дети выполнили свою задачу полностью. Помимо этого, нам повезло, что судейская коллегия
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.
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