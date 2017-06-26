Парусный спорт. «Броненосец» взял серебро этапа 52 Super Series

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Для российской команды это третья медаль с момента старта в серии в 2015 и первая в нынешнем году. «Результат в Порто-Черво пришел к нам непросто, уже с первого этапа серии в январе мы были нацелены на тройку, но достичь ее смогли только сейчас», — говорит шкипер, командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга, Владимир Любомиров.

Уже в первые дни четвёртого этапа 52 Super Series, который открылся 21 июня на Сардинии, продемонстрировали веру и возможность «Броненосца» добиваться поставленных целей. Приходы за пределами первой пятки чередовались с финишами в тройке. После второго дня гонок команда уже поднялась на вторую строчку зачета. Затем активизировались соперники, и началась острая борьба за медали.

Перед стартом решающего дня «Броненосец» занимал пятую строчку, но от медали команду Яхт-клуба Санкт-Петербурга отделял считанные очки. «В этом этапе нам пришлось пережить все: и успех, и неудачи фальстартов и штрафов, но мы смогли собраться в решающий момент, и добиться цели», — комментирует член экипажа Алексей Кулаков.

Перед стартом решающих гонок сразу пять команд претендовали на места в Топ-3, но именно победа в первой гонке 25 июля и третий финиш во второй обеспечили Bronenosec Sailing Team вторую строчку зачета. При этом, от золота команда остановилась в одном зачетном пункте.

«У команды есть огромный потенциал, у нас отличная команда и лучшие специалисты в технической службе, а главное — поддержка компании “Газпром”, — продолжает Владимир Любомиров, — уверен, мы на правильном пути и сможем развивать успех этого этапа».