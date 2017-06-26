Парусный спорт. «Броненосец» взял серебро этапа 52 Super Series
Победа и третий приход в решающий день соревнований обеспечили команде
яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team серебряную медаль четвертого этапа 52 Super Series, который завершился в воскресенье, 25 июня, в итальянской парусной Мекке — местечке Порто Черво.
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Для российской команды это третья медаль с момента старта в серии в 2015 и первая в нынешнем году. «Результат в
Уже в первые дни четвёртого этапа 52 Super Series, который открылся 21 июня на Сардинии, продемонстрировали веру и возможность «Броненосца» добиваться поставленных целей. Приходы за пределами первой пятки чередовались с финишами в тройке. После второго дня гонок команда уже поднялась на вторую строчку зачета. Затем активизировались соперники, и началась острая борьба за медали.
Перед стартом решающего дня «Броненосец» занимал пятую строчку, но от медали команду
Перед стартом решающих гонок сразу пять команд претендовали на места в Топ-3, но именно победа в первой гонке 25 июля и третий финиш во второй обеспечили Bronenosec Sailing Team вторую строчку зачета. При этом, от золота команда остановилась в одном зачетном пункте.
«У команды есть огромный потенциал, у нас отличная команда и лучшие специалисты в технической службе, а главное — поддержка компании “Газпром”, — продолжает Владимир Любомиров, — уверен, мы на правильном пути и сможем развивать успех этого этапа».
Победу, с преимуществом в один пункт к «Броненосцу» в
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