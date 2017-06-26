Тищенко: Ростовские яхтсмены имеют хорошие шансы побороться за призы на Спартакиаде

«У команды Ростовской области есть хорошие шансы побороться за призовые места, — сказала Тищенко. — Регион представлен 16 спортсменами, среди них шестеро — из Таганрога специализирующихся на яхтах-одиночках и десять — из Азова, представляющих экипажи. Вообще стоит отметить, что на Спартакиаде представлен очень высокий класс спортсменов: это и победитель первенства мира из Санкт-Петербурга, члены молодежной сборной России по парусному спорту, победители и призеры чемпионатов России и Европы. Пока лидирующие позиции занимают Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовская область, именно эти команды представлены во всех классах в этом году».

Тищенко рассказала об условиях, позволяющих успешно проводить в Таганроге крупные соревнования. «В Таганроге хорошие погодные условия для соревнований по парусному спорту: в нашем распоряжении большая акватория, которая отличается стабильными ветрами, — сказала организатор соревнований. — Недавно здесь проходил сбор молодежной команды России, они отметили, что в этом году по таким ветрам вообще нигде не ходили — ни на Черном море, ни за границей. Есть свои плюсы и во время соревнований: наш город достаточно маленький, компактный, ребятам, которые, например, приехали на Спартакиаду, не приходится далеко ездить до места тренировок».

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.