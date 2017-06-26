Тищенко: Ростовские яхтсмены имеют хорошие шансы побороться за призы на Спартакиаде
МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Команда Ростовской области по парусному спорту имеет хорошие шансы побороться за призовые места на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Такое мнение высказала чемпионка Европы по гребле на байдарках и организатор Спартакиады в Таганроге Ольга Тищенко, чьи слова передает
пресс-служба соревнований.
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«У команды Ростовской области есть хорошие шансы побороться за призовые места, — сказала Тищенко. — Регион представлен 16 спортсменами, среди них шестеро — из Таганрога специализирующихся на
Тищенко рассказала об условиях, позволяющих успешно проводить в Таганроге крупные соревнования. «В Таганроге хорошие погодные условия для соревнований по парусному спорту: в нашем распоряжении большая акватория, которая отличается стабильными ветрами, — сказала организатор соревнований. — Недавно здесь проходил сбор молодежной команды России, они отметили, что в этом году по таким ветрам вообще нигде не ходили — ни на Черном море, ни за границей. Есть свои плюсы и во время соревнований: наш город достаточно маленький, компактный, ребятам, которые, например, приехали на Спартакиаду, не приходится далеко ездить до места тренировок».
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.
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