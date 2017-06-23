Соревнования Спартакиады по парусному спорту стартовали в Таганроге
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Турнир по парусному спорту в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России стартовал в Таганроге. Об этом сообщает
пресс-служба Спартакиады.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В соревнованиях по парусному спорту принимают участие около 200 спортсменов из более чем 20 субъектов РФ, которые борются за медали в шести классах. По итогам двух соревновательных дней в командном зачете лидирует команда Москвы, второй идет сборная Ростовской области, на третьем месте расположилась команда
«Погодные условия не помешали мне показать лучший результат во второй и третьей гонке. Первую закончил вторым, был фальстарт. Сегодня, правда, лишь первый день соревнований. Не знаю, получится ли выступить так же хорошо в последующих гонках, так как конкуренция очень высокая», — рассказал о первом соревновательном дне Даниил Крутских, являющийся двукратным чемпионом Европы среди юниоров по парусному спорту.
«Сегодня я выступил,
Главный судья соревнований в Таганроге, арбитр международной категории Анна Деянова рассказала, что любой желающий может прийти в парусный спорт. «Парусный спорт является предельно благородным видом спорта, открывающий возможности для людей разной комплекции и разных возможностей. Для ребенка небольшого роста отлично подойдет первый класс “Оптимиста”, для высоких предназначены яхты- одиночки и так далее. Чтобы достичь высоких успехов, нужно просто тренироваться как можно чаще, мест хватит для всех», — сказала она.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter