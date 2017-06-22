«Броненосец» лезет в «петлю». Стартовал четвёртый этап 52 Super Series
В первой прибрежной гонке четвёртого этапа 52 Super Series российская яхта «Броненосец» стала шестой. Впереди традиционные гонки по петле.
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21 июня в итальянском городке Порто Черво стартовал четвёртый этап 52 Super Series. Представляющая Россию команда
Гонка состоялась при очень лёгких ветрах, причём непосредственно в момент старта ветер стих до 5−6 узлов. «Из-за резкого изменения силы ветра старт и первый отрезок дистанции мы преодолели не очень удачно — на огибании были за пределами пятёрки, — рассказал баковый российской команды Альберто Баровьер. — Затем благодаря хорошим тактическим решениям нам удалось обойти несколько соперников».
Уже на втором знаке «Броненосец» был четвёртым и держался в пятёрке на протяжении всей дистанции. Только на последнем знаке команда уступила титулованной местной команде Azzurra.
«Шестой приход можно расценивать положительно, команда очень хорошо работала, все мотивированны и сконцентрированны, — продолжил Баровьер. — Перед началом традиционных гонок по петле команда находится в хорошей форме».
Перед стартом Audi 52 Super Series Sailing Week в Порто Черво в экипаже «Броненосца» произошла замена.
Место стратега Микеле Ивальди занял его соотечественник Томмазо Киеффи. Томмазо — не новичок в составе экипажей
Согласно с программой Audi 52 Super Series Sailing Week / четвёртого этапа 52 Super Series, уже с 22 июня до 25 июня включительно соревнования продолжатся в формате W/L гонок. Ещё одна прибрежная гонка запланирована на 24 июня.
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