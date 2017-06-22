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22 июня 2017, 10:40 | Водные: Парусный спорт | Чемпионат.com

«Броненосец» лезет в «петлю». Стартовал четвёртый этап 52 Super Series

В первой прибрежной гонке четвёртого этапа 52 Super Series российская яхта «Броненосец» стала шестой. Впереди традиционные гонки по петле.

Броненосец лезет в петлю. Стартовал четвёртый этап 52 Super Series - Фото Увеличить
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21 июня в итальянском городке Порто Черво стартовал четвёртый этап 52 Super Series. Представляющая Россию команда яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team стала шестой по итогам первой гонки. Соревнования этапа продлятся до 25 июня.

Яхт-клуб Коста Смеральда на Сардинии принял эстафету соревнований 52 Super Series у Скарлино, где в конце мая состоялся чемпионат мира класса ТР52. Старт четвёртого этапа серии оказался необычным: в первый же день состоялась прибрежная гонка, а всего в рамках этапа будет проведено две такие гонки, чего ранее никогда не было.

Гонка состоялась при очень лёгких ветрах, причём непосредственно в момент старта ветер стих до 5−6 узлов. «Из-за резкого изменения силы ветра старт и первый отрезок дистанции мы преодолели не очень удачно — на огибании были за пределами пятёрки, — рассказал баковый российской команды Альберто Баровьер. — Затем благодаря хорошим тактическим решениям нам удалось обойти несколько соперников».

Уже на втором знаке «Броненосец» был четвёртым и держался в пятёрке на протяжении всей дистанции. Только на последнем знаке команда уступила титулованной местной команде Azzurra.

«Шестой приход можно расценивать положительно, команда очень хорошо работала, все мотивированны и сконцентрированны, — продолжил Баровьер. — Перед началом традиционных гонок по петле команда находится в хорошей форме».

Перед стартом Audi 52 Super Series Sailing Week в Порто Черво в экипаже «Броненосца» произошла замена.

Место стратега Микеле Ивальди занял его соотечественник Томмазо Киеффи. Томмазо — не новичок в составе экипажей яхт-клуба Санкт-Петербурга. Участник пяти кампаний в Кубке Америки, победитель VOR, участник Олимпийских игр Киеффи соревнуется с экипажами клуба в различных классах с 2012 года.

Согласно с программой Audi 52 Super Series Sailing Week / четвёртого этапа 52 Super Series, уже с 22 июня до 25 июня включительно соревнования продолжатся в формате W/L гонок. Ещё одна прибрежная гонка запланирована на 24 июня.
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