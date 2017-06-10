Яхтсмен Крутских выиграл чемпионат мира «Финн-мастерс»

В соревнованиях принимали участие 115 яхтсменов из 29 стран. Победу одержал чемпион мира 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира — 2016 Владимир Крутских. После четырех гоночных дней россиянин шел третьим, но в медальной гонке выступил блестяще, в то время как его соперники потерпели неудачу.

Второе место в итоге занял француз Лоран Эйя, третье — победитель чемпионата мира 2016 года испанец Рафаэль Трухильо, который большую часть регаты удерживал лидерство, сообщает официальный сайт ВФПС.