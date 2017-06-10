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10 июня 2017, 18:24 | Водные: Парусный спорт | Чемпионат.com

Яхтсмен Крутских выиграл чемпионат мира «Финн-мастерс»

На острове Барбадос завершился чемпионат мира по парусному спорту «Финн-мастерс».

В соревнованиях принимали участие 115 яхтсменов из 29 стран. Победу одержал чемпион мира 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира — 2016 Владимир Крутских. После четырех гоночных дней россиянин шел третьим, но в медальной гонке выступил блестяще, в то время как его соперники потерпели неудачу.

Второе место в итоге занял француз Лоран Эйя, третье — победитель чемпионата мира 2016 года испанец Рафаэль Трухильо, который большую часть регаты удерживал лидерство, сообщает официальный сайт ВФПС.
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