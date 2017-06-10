Россиянка Елфутина завоевала бронзу в финале Кубка мира по парусному спорту
МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российская яхтсменка Стефания Елфутина завоевала бронзовую медаль в финале Кубка мира по парусному спорту в олимпийском классе RS: X. Соревнования проходят в испанском Сантандере.
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20-летняя россиянка набрала 67 очков. Бразильянка Патрисия Фрейтас одержала победу, набрав 39 очков. Серебро завоевала китаянка Лю Юнсю (47).
Соревнования завершатся 11 июля.
Елфутина является бронзовым призером Олимпийских игр — 2016 в
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