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9 июня 2017, 22:48 | Водные: Парусный спорт | Чемпионат.com

Елфутина вышла на третье место после 4-го дня финала Кубка мира в классе RS: X

В Сантандере (Испания) продолжается финал Кубка мира по парусному спорту. Призёр Олимпийских игр, двукратный призёр чемпионатов Европы в классе RS: X россиянка Стефания Елфутина по итогам 12 гонок поднялась на третью позицию. В гонках четвёртого дня соревнований россиянка финишировала второй, третьей и шестой. Лидирует бразильянка Патрисия Фрейташ. Второе место перед медальной гонкой занимает китаянка Лю Юнсю.

В Сантандере (Испания) продолжается финал Кубка мира по парусному спорту. Увеличить
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У мужчин в классе RS: X россиянин Евгений Айвазян занимает 16-ю позицию. На первой строчке — голландец Киран Бадлой. В классе «Лазер-радиал» Екатерина Зюзина после восьми гонок занимает 23-е место. Лидирует бельгийка Эви ван Акер.
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