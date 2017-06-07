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7 июня 2017, 13:34 | Водные: Парусный спорт | Вести.Ru

Парусный спорт. «Оптимисты северной столицы» определили победителей

Уверенной победой тольяттинца Дмитрия Лаздина и петербурженки Александры Лукояновой завершился в яхт-клубе Санкт-Петербурга Кубок Ассоциации класса «Оптимист», который одновременно являлся и первым этапом серии детско-юношеских регат «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома».

Уверенной победой <span class=error>тольяттинца</span> Дмитрия <span class=error>Лаздина</span> и <span class=error>петербурженки</span> Александры <span class=error>Лукояновой</span> завершился в <nobr>яхт-клубе</nobr> Санкт-Петербурга Кубок Ассоциации класса Оптимист который одновременно являлся и первым этапом серии <nobr>детско-юношеских</nobr> регат Оптимисты Северной столицы. Кубок <span class=error>Газпрома</span>. Увеличить
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В ходе состязаний кроме определения призеров соревнований по итогам регаты были сформированы команды, которые представят Россию на первенствах мира и Европы летом 2017 года. Более сотни участников из восьми регионов страны, которые прибыли в Северную столицу для участия в соревнованиях, акватория Невской губы встретила суровыми условиями. В первый день соревнований гонки не проводились: сила ветра превышала 35 узлов, которые сопровождались обильными осадками и низкой температурой.

В последующие дни погода немного улучшилась, но в целом соревнования прошли при свежем ветре. Это не помешало на воду выйти и самым младшим участникам. Как отметил на церемонии награждения главный судья соревнований Владимир Механиков: «Спортсмены показали себя настоящими моряками».

«Можно сказать, что для наших спортсменов это была хорошая тренировка старта в большом флоте, — говорит судья на старте Виктор Комель, — если в первые дни очень многие попадали под “черный флаг”, то уже в заключительный день флот вел себя более дисциплинированно и более осмотрительно. Конечно, некоторых “злостных нарушителей” пришлось дисквалифицировать».

В частности, дважды был дисквалифицирован из-за фальстарта действующий победитель первенства России Григорий Коваль, вследствие чего его итоговая позиция оказалась в четвертом десятке. Также, фальстарты ухудшили результаты Аркадию Карманову и Петру Пашитинскому — итоговый результат этих спортсменов оказался ниже их потенциала.

В целом, состав первой десятки общего зачета флота определился уже после первого дня соревнований. Опытный Дмитрий Лаздин продемонстрировал очень стабильный результат: его худший показатель это пятый приход. Неудивительно, что он лидировал во все дни соревнований и только наращивал свой отрыв от ближайших соперников.

Также, уверенно преодолели все испытания опытные девушки Александра Лукоянова, Ксения Громова и Вика Ликсанова. Именно они составили первую тройку зачета девушек. В первую тройку юношей вошли, кроме Лаздина, Илья Чуприна и Максим Шапошников.

По результатам соревнований был определен состав сборной команды России в классе «Оптимист», которая представит страну на первенствах Европы и мира, которые пройдут в этом году в Болгарии и Таиланде соответственно.
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