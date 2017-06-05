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5 июня 2017, 9:23 | Водные: Парусный спорт | Чемпионат.com

Яхтсмен Грачёва участвует в трансатлантическом переходе для установления рекорда

В ночь на 2 июня стартовал трансатлантический переход по маршруту Бермуды — Плимут (2870 миль) с целью установления официального мирового рекорда скорости по правилам World Sailing Speed Record Council.

Рекорд на лодке Class 40 под названием Talanta пытаются установить шведский яхтсмен Микаэль Рикинг и российская гонщица Ирина Грачёва.

Это первая в истории попытка установить мировой рекорд скорости на указанной дистанции для однокорпусных яхт Class 40. По оценке участников, на преодоление дистанции им понадобится около 10 дней, сообщает официальный сайт ВФПС.
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