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26 мая 2017, 23:27 | Водные: Парусный спорт | Чемпионат.com

Созыкин и Грибанов выиграли регату в Медемблике в классе «470»

В Медемблике (Нидерланды) завершается традиционная международная парусная Delta Lloyd Regatta олимпийских классов яхт.

Бронзовые призёры чемпионата мира—2015 россияне Павел Созыкин и Денис Грибанов выиграли соревнования в классе «470», одержав победы в пяти стартах из девяти. В том же классе россиянки Алиса Кирилюк и Анжелика Черняховская заняли третье место в итоговом протоколе. Победили голландки Афродита Киранаку и Аннализ ван Вин.

В классе «Лазер» Сергей Комиссаров занимает 17-е место после восьми гонок, Максим Николаев — 44-е. В классе «Лазер-радиал» Екатерина Зюзина после семи гонок — 41-я, Елена Воробьёва — 66-я.
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