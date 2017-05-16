Сегодня в Италии стартует чемпионат мира в классе яхт ТР52, Россию представляет Bronenosec Sailing Team
Сегодня, 16 мая 2017 года, у тосканского побережья в Марине ди Скарлино открывается чемпионат мира в классе яхт ТР52, где Россию представляет команда
яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team.
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Параллельно чемпионат мира является третьим этапом серии 52 Super Series, которая стартовала в январе в
Для Bronenosec Sailing Team-2017 станет уже третьим сезоном в престижном классе яхт Transpac 52. Со старта команды
В нынешнем сезоне Bronenosec Sailing Team провела основательную подготовку перед стартом чемпионата мира. Старту в Скарлино предшествовала неделя тренировок на акватории будущих соревнований, а парусный гардероб лодки был частично обновлен. «Акватория Скарлино хорошо знакома нашей команде, мы выступали здесь много раз в предыдущие сезоны в различных классах яхт, — говорит рулевой команды Bronenosec Sailing Team Владимир Любомиров. — Конечно, нам предстоит очень серьезная конкуренция в борьбе за титул чемпионов мира».
Команда Bronenosec представит Россию на чемпионате мира в классе яхт ТР52.
В составе участников будущего соревнования обращает на себя внимание появление обновленной лодки британской команды «Гладиатор», которая серьезно пострадала в столкновении во время гонок в Майами в марте. Ранее эта лодка показала отличные ходовые качества и поразила всех высокой скоростью на острых курсах без потери показателей на полных. Традиционно фаворитами чемпионата считается американская Quantum Racing — пятикратные и действующие чемпионы мира в классе ТР52. Кроме этого, лидер общего зачета нынешнего сезона 52 Super Series и
«Все команды подошли к старту чемпионата мира в очень хорошей физической и технической форме, — продолжает Любомиров. — Это подтвердили предварительные спарринги и тренировочные гонки, так что борьба на дистанции будет очень серьезной».
Согласно с программой соревнований, чемпионат мира откроется двумя гонками во вторник, 16 мая. Старт запланирован на 12.30 местного времени.
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