Россиянка Елфутина выиграла серебро ЧЕ по парусному спорту в классе RS: X

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Регата прошла в субботу в Марселе. Победу в данной дисциплине одержала полька Зофия Ноцети-Клепацкая. Бронзу чемпионата Европы завоевала итальянка Флавия Тартальини.