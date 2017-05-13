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13 мая 2017, 23:46 | Водные: Парусный спорт | Р-Спорт

Россиянка Елфутина выиграла серебро ЧЕ по парусному спорту в классе RS: X

Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро россиянка Стефания Елфутина заняла второе место в классе RS: X на чемпионате Европы по парусному спорту и стала лучшей в зачете молодежного европейского первенства (не старше 21 года).

Бронзовый призер Олимпийских игр в <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr> россиянка <span class=error>Стефания</span> Елфутина заняла второе место в классе RS: X на чемпионате Европы по парусному спорту и стала лучшей в зачете молодежного европейского первенства (не старше 21 года). Увеличить
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Регата прошла в субботу в Марселе. Победу в данной дисциплине одержала полька Зофия Ноцети-Клепацкая. Бронзу чемпионата Европы завоевала итальянка Флавия Тартальини.

Медальные гонки чемпионата Европы в классе 470 в Монако были отменены из-за штилевой погоды. Таким образом, по итогам предыдущих выступлений российские экипажи Павел Созыкин/Денис Грибанов и Алиса Кирилюк/Анжелика Черняховская завершили чемпионат Европы на 6-м и 20-м местах соответственно.
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