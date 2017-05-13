Россиянка Елфутина выиграла серебро ЧЕ по парусному спорту в классе RS: X
Бронзовый призер Олимпийских игр в
Рио-де-Жанейро россиянка Стефания Елфутина заняла второе место в классе RS: X на чемпионате Европы по парусному спорту и стала лучшей в зачете молодежного европейского первенства (не старше 21 года).
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