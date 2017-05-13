Елфутина завоевала серебро ЧЕ по парусному спорту в классе RS: X
Призёр Олимпийских игр Стефания Елфутина завоевала серебро чемпионата Европы по парусному спорту в олимпийском классе RS: X, который завершился в Марселе (Франция).
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В полуфинале лидер сборной России продемонстрировала лучший результат в гонке, но в финальном споре трёх сильнейших спортсменок уступила в борьбе за золото польке Софье
Также в активе Елфутиной золото молодёжного (до 21 года) первенства Европы. Никто из ровесниц россиянки не сумел пробиться в финал регаты.
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