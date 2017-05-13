Елфутина завоевала серебро ЧЕ по парусному спорту в классе RS: X

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В полуфинале лидер сборной России продемонстрировала лучший результат в гонке, но в финальном споре трёх сильнейших спортсменок уступила в борьбе за золото польке Софье Ночети-Клепацке. Бронзовым призёром стала Чан Хей Ман из Гонконга.

Также в активе Елфутиной золото молодёжного (до 21 года) первенства Европы. Никто из ровесниц россиянки не сумел пробиться в финал регаты.