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13 мая 2017, 17:42 | Водные: Парусный спорт | Чемпионат.com

Елфутина завоевала серебро ЧЕ по парусному спорту в классе RS: X

Призёр Олимпийских игр Стефания Елфутина завоевала серебро чемпионата Европы по парусному спорту в олимпийском классе RS: X, который завершился в Марселе (Франция).

Призёр Олимпийских игр <span class=error>Стефания</span> Елфутина завоевала серебро чемпионата Европы по парусному спорту в олимпийском классе RS: X который завершился в Марселе (Франция). Увеличить
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В полуфинале лидер сборной России продемонстрировала лучший результат в гонке, но в финальном споре трёх сильнейших спортсменок уступила в борьбе за золото польке Софье Ночети-Клепацке. Бронзовым призёром стала Чан Хей Ман из Гонконга.

Также в активе Елфутиной золото молодёжного (до 21 года) первенства Европы. Никто из ровесниц россиянки не сумел пробиться в финал регаты.
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