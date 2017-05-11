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11 мая 2017, 9:30 | Водные: Парусный спорт | Чемпионат.com

Команда Самохина выиграла регату Grand Prix Guyader 2017

В Дуарнене (Франция) завершилась регата Grand Prix Guyader 2017, участие в которой приняли более 30 экипажей из семи стран.

Россию представляли две команды — Rocknrolla Sailing Team RUS76 Дмитрия Самохина и Convergence Михаила Сенаторова.

Дмитрий Самохин, Андрей Кирилюк и Алексей Бушуев на старте соревнований заняли второе и первое места и возглавили турнирную таблицу. В заключительных гонках они стали четвёртыми, и этого хватило для победы в общем зачёте.

Экипаж Михаила Сенаторова, Александра Янина и Максима Семерханова занял 12-е место.
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