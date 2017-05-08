Стали известны победили регат в рамках соревнований в Севастополе
В Крыму прошли Всероссийские соревнования по парусному спорту — «На призы
города-героя Севастополя», в которых принимали участие спортсмены классов «Зум 8», «Кадет», «Лазер 4.7», «Лазер-радиал» и «Оптимист», сообщает официальный сайт ВФПС.
В классе «Оптимист» победил Максим Шапошников. В классе «Зум 8» лучшими стали Пётр Горкунов и Арина Латынина.
В классе «Кадет» регату выиграли Нуры Хыдыров с Егором Михайловым и Валерия Комлева с Миленой Кузьминой.
В классе «Лазер 4.7» первенствовали Андрей Тараненко и Мария Голубятникова, в «Лазере-радиал» — Владимир Ерошенко.
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