Парусный спорт. Gazprom Team Russia стартовала в World Match Racing Tour
Команда
яхт-клуба Санкт-Петербурга впервые приняла участие в World Match Racing Tour. На американской воде одержано пять побед.
Команда
По результатам соревнований российская команда одержала пять побед.
Шесть дней соревнований во Флориде прошло на одном дыхании. 10 команд из шести стран при поддержке свежего ветра провели более полусотни дуэлей. Столь напряжённый график регаты послужил отличной тренировкой для молодой российской команды
World Match Racing Tour проводится на разных континентах и включает квалификационные этапы и соревнования основной сетки. Соревнования тура проходят в формате «матч-рейс» с использованием современного класса катамаранов М32. Дисциплина «матч-рейс» — одна из самых зрелищных в парусном спорте. Здесь две команды соревнуются друг с другом, турнирная сетка похожа на теннисную или футбольную, когда после группового этапа сильнейшие выходят в
В середине апреля Флорида принимала сразу два квалификационных этапа серии. С 11 по 13 апреля состоялся Miami Match Cup, по результатам которого две
В обоих соревнованиях российская команда доказала, что прибыла в США не в качестве статистов. При ветре около 20 узлов команда Виктора Сережкина успешно навязывала борьбу всем соперникам. Ребятам удалось противостоять напору более опытных соперников и добиться ряда побед в отборочных турах каждого из соревнований. В состав российской команды входят олимпийцы Егор Терпигорев и Павел Карачов, а также опытные Виктор Сережкин и Алексей Кулаков.
«Мы идём наравне практически с каждым из наших соперников, но, как верно заметили комментаторы гонок, очень большое значение имеет опыт хождения на этих катамаранах, — отметил Сережкин. — Именно за таким опытом мы сюда и прибыли!».
В двух отборочных турах Miami Match Cup Gazprom Team Russia завоевала четыре победы и разделила итоговую восьмую строчку с двумя экипажами, которые набрали столько же очков. 14 апреля экипаж Сережкина вышел на старт Coconut Groove Cup, в рамках которого
«Выступление в Майами оказалось сложным испытанием для нашей команды, в первую очередь настоящим тестом на выносливость, — рассказал Серёжкин. — Мы увидели, сколько ошибок допускаем на различных этапах гонки, и мы будем работать над этими ошибками».
Следующим соревнованием в календаре Gazprom Team Russia станет чемпионат мира класса М32, который состоится в Марстранде с 12 по16 июля. Кроме этого, команда выступит в этапе основной сетки серии World Match Racing Tour в
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