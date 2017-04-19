Парусный спорт. Gazprom Team Russia стартовала в World Match Racing Tour

Команда яхт-клуба Санкт-Петербурга Gazprom Team Russia в течение одной недели успела принять участие в двух этапах второго дивизиона серии WMRT — Miami Match Cup и Coconut Groove Cup, которые прошли с 11 по 16 апреля.

По результатам соревнований российская команда одержала пять побед.

Шесть дней соревнований во Флориде прошло на одном дыхании. 10 команд из шести стран при поддержке свежего ветра провели более полусотни дуэлей. Столь напряжённый график регаты послужил отличной тренировкой для молодой российской команды яхт-клуба Санкт-Петербурга Gazprom Team Russia. Для отечественного экипажа это лишь второй старт в новой серии и в новом классе катамаранов.

World Match Racing Tour проводится на разных континентах и включает квалификационные этапы и соревнования основной сетки. Соревнования тура проходят в формате «матч-рейс» с использованием современного класса катамаранов М32. Дисциплина «матч-рейс» — одна из самых зрелищных в парусном спорте. Здесь две команды соревнуются друг с другом, турнирная сетка похожа на теннисную или футбольную, когда после группового этапа сильнейшие выходят в плей-офф, а победитель определяется в финале.

В середине апреля Флорида принимала сразу два квалификационных этапа серии. С 11 по 13 апреля состоялся Miami Match Cup, по результатам которого две топ-команды получили путёвки в этап основной сетки. Он состоится в июле в Швеции, в городе Марстранд. Следующее соревнование — Coconut Groove Cup — прошло 14—16 апреля и определило двух участников этапа в Чикаго в конце года.

В обоих соревнованиях российская команда доказала, что прибыла в США не в качестве статистов. При ветре около 20 узлов команда Виктора Сережкина успешно навязывала борьбу всем соперникам. Ребятам удалось противостоять напору более опытных соперников и добиться ряда побед в отборочных турах каждого из соревнований. В состав российской команды входят олимпийцы Егор Терпигорев и Павел Карачов, а также опытные Виктор Сережкин и Алексей Кулаков.

«Мы идём наравне практически с каждым из наших соперников, но, как верно заметили комментаторы гонок, очень большое значение имеет опыт хождения на этих катамаранах, — отметил Сережкин. — Именно за таким опытом мы сюда и прибыли!».

В двух отборочных турах Miami Match Cup Gazprom Team Russia завоевала четыре победы и разделила итоговую восьмую строчку с двумя экипажами, которые набрали столько же очков. 14 апреля экипаж Сережкина вышел на старт Coconut Groove Cup, в рамках которого из-за недостатка времени (один день гонок был отменён — сильный ветер) состоялся лишь один отборочный тур. Здесь российская команда одержала ещё одну победу.

«Выступление в Майами оказалось сложным испытанием для нашей команды, в первую очередь настоящим тестом на выносливость, — рассказал Серёжкин. — Мы увидели, сколько ошибок допускаем на различных этапах гонки, и мы будем работать над этими ошибками».