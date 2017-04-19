Лаздин стал третьим в регате Lake Garda Optimist Meeting среди юниоров
На озере Гарда (Италия) прошла регата класса «Оптимист» — Lake Garda Optimist Meeting.
Участие в соревнованиях приняло рекордное количество яхт — 1063.
Старты начались с
Победителем Lake Garda Optimist Meeting среди юниоров стал американец Стивен Бэйкер — 17 очков. На втором месте — немец Флориан Краусс (29), на третьем — Лаздин (40).
Лучшей среди девушек стала россиянка Александра Лукоянова (21-е место в абсолюте).
Среди кадетов Кирилл Шуненков стал 12-м, Иван Охотников — 25-м.
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