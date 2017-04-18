Российский парусный сезон крейсерского яхтинга откроется в Севастополе 1 мая
1 мая регатой «Дружба 2017» в Севастополе откроется российский парусный сезон крейсерского яхтинга.
Особенностью соревнования является участие в регате совместных экипажей из разных уголков России. В этом году в Севастополь съедутся более 160 яхтсменов Москвы и Московской области,
Гонки пройдут в классах парусных яхт Open 800, «Четвертьтонник», SB20 и J70. Класс Open 800 впервые приедет в Крым, и соревнование для этого класса будет организовано в статусе первого этапа Кубка России.
Общий маршрут регаты превысит 100 морских миль, соревнование предусматривает серию коротких (портовых) гонок на внутреннем рейде Севастополя и 5 прибрежных дневных этапов по маршруту Севастополь — Балаклава — б. Ласпи — Балаклава — б. Казачья — Севастополь. Регата завершится 6 мая.
«Наша основная цель — это укрепление дружественных отношений и обмен опытом между яхтсменами Севастополя и других регионов России, — рассказал
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