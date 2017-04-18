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18 апреля 2017, 12:27 | Водные: Парусный спорт | Чемпионат.com

Российский парусный сезон крейсерского яхтинга откроется в Севастополе 1 мая

1 мая регатой «Дружба 2017» в Севастополе откроется российский парусный сезон крейсерского яхтинга.

Особенностью соревнования является участие в регате совместных экипажей из разных уголков России. В этом году в Севастополь съедутся более 160 яхтсменов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Таганрога, Саратова, Новосибирска, Новороссийска, Сочи, Севастополя и Керчи. Начало церемонии в 10:00.

Гонки пройдут в классах парусных яхт Open 800, «Четвертьтонник», SB20 и J70. Класс Open 800 впервые приедет в Крым, и соревнование для этого класса будет организовано в статусе первого этапа Кубка России.

Общий маршрут регаты превысит 100 морских миль, соревнование предусматривает серию коротких (портовых) гонок на внутреннем рейде Севастополя и 5 прибрежных дневных этапов по маршруту Севастополь — Балаклава — б. Ласпи — Балаклава — б. Казачья — Севастополь. Регата завершится 6 мая.

«Наша основная цель — это укрепление дружественных отношений и обмен опытом между яхтсменами Севастополя и других регионов России, — рассказал вице-президент Ассоциации класса яхт Open 800″ Дмитрий Жайворонок. — Популяризация парусного спорта как здорового и активного образа жизни, развитие привлекательности региона и акватории Чёрного моря для занятия парусным спортом и яхтенным туризмом, а также демонстрация участникам и гостям регаты уникальных особенностей Севастополя и Крыма: истории, культуры и природы края».
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