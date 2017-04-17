Зюзина выиграла международную регату в Изоле в классе «Лазер-радиал»
В Изоле (Словения) завершилась международная регата Izola Spring Cup.
Россиянка Екатерина Зюзина одержала победу в общем зачёте, опередив на три очка гречанку Василею, на четыре — словенку Ким Плетикос, сообщает официальный «фейсбук» местного
Парусный спорт. Международная регата Izola Spring Cup. Изола
Женщины. «Лазер-радиал»
1. Екатерина Зюзина (Россия) — 13.
2. Василея (Греция) — 16.
3. Ким Плетикос (Словения) — 17.
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