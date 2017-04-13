Объявлен состав экипажа Bronenosec Sailing Team в RC44 Championship tour 2017

По его итогам был сформирован экипаж, который будет представлять клуб в серии RC44 Championship Tour 2017. Рулевым в первом этапе серии, который состоится 27—30 апреля в Испании, будет Кирилл Фролов.



В состав экипажа вошли Кирилл Фролов / Владимир Любомиров — рулевые; Кэмерон Данн — тактик; Алексей Кулаков — баковый; Егор Терпигорев — гриндер; Виктор Серёжкин — триммер стакселя; Павел Карачов — триммер генакера; Александр Екимов — триммер грота; Пьетро Мантовани — питмэн.



«Безусловно, для меня переход в серию такого серьёзного класса, как RC44, является вызовом, но опыт команды и хорошая атмосфера на борту очень помогают. С точки зрения технических моментов управления такой яхтой здесь, конечно, много нюансов, но мы хорошо поработали на сборе и готовы выходить на старт», — сказал Фролов.



Расписание RC44 Championship Tour 2017:

Sotogrande cup. Сотогранде, Испания (27 апреля — 30 апреля).

Porto Cervo cup. Порто-Черво, Италия (29 июня — 2 июля).

Чемпионат мира RC44 2017. Марстранд, Швеция (9 августа — 13 августа).

Cascais cup. Кашкайш, Португалия (28 сентября — 1 октября).

Lanzarote cup, Пуэрто Калеро, Испания (23 октября — 27 октября).