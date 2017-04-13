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13 апреля 2017, 14:52 | Водные: Парусный спорт | Чемпионат.com

Объявлен состав экипажа Bronenosec Sailing Team в RC44 Championship tour 2017

9 апреля команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team в классе RC44 завершила тренировочный сбор в Валенсии.

По его итогам был сформирован экипаж, который будет представлять клуб в серии RC44 Championship Tour 2017. Рулевым в первом этапе серии, который состоится 27—30 апреля в Испании, будет Кирилл Фролов.

В состав экипажа вошли Кирилл Фролов / Владимир Любомиров — рулевые; Кэмерон Данн — тактик; Алексей Кулаков — баковый; Егор Терпигорев — гриндер; Виктор Серёжкин — триммер стакселя; Павел Карачов — триммер генакера; Александр Екимов — триммер грота; Пьетро Мантовани — питмэн.

«Безусловно, для меня переход в серию такого серьёзного класса, как RC44, является вызовом, но опыт команды и хорошая атмосфера на борту очень помогают. С точки зрения технических моментов управления такой яхтой здесь, конечно, много нюансов, но мы хорошо поработали на сборе и готовы выходить на старт», — сказал Фролов.

Расписание RC44 Championship Tour 2017:
Sotogrande cup. Сотогранде, Испания (27 апреля — 30 апреля).
Porto Cervo cup. Порто-Черво, Италия (29 июня — 2 июля).
Чемпионат мира RC44 2017. Марстранд, Швеция (9 августа — 13 августа).
Cascais cup. Кашкайш, Португалия (28 сентября — 1 октября).
Lanzarote cup, Пуэрто Калеро, Испания (23 октября — 27 октября).
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