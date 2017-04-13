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13 апреля 2017, 9:13 | Водные: Парусный спорт | Чемпионат.com

Самохин стал вторым в Dragon Winter Series по парусному спорту

В Кашкайше (Португалия) состоялся шестой этап Dragon Winter Series по парусному спорту.

Победителем регаты стал выступавший под турецким флагом Энди Бидсуорт (Provezza). На втором месте — голландский шкипер Питер Хеерема (Troika), на третьем — представитель Великобритании Клаус Дидрихтс (Fever).

Россиянин Дмитрий Самохин (Strange Litle Girl), лидировавший после пяти этапов, в заключительном старте стал 18-м и в общем зачёте финишировал вторым.

Победу в серии в Dragon Winter Series одержал Дидрихтс. Игорь Гойхберг (Zenith) стал 27-м, Василий Сенаторов (Even Better) — 34-м, Анатолий Логинов (Annapurna) — 47-м, Виктор Фогельсон (Sunflower) — 50-м.
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