Экипажи станут русскими! Каким будет сезон для яхт-клуба Санкт-Петербурга

С начала существования яхт-клуба Санкт-Петербурга прошло десять лет. Все это время целью нашего клуба было создание предпосылок для развития российского парусного спорта. Мы создали Академию, команды под российским флагом появились на мировых акваториях, а крупнейшие международные соревнования впервые состоялись в Санкт-Петербурге. Мы оценили проделанную работу и сделали выводы, но клубу нужны новые цели и новые инициативы. А реализовать их поможет генеральный партнёр яхт-клуба компания «Газпром». Итак.



1. Мы не просто теперь будем участвовать в престижных соревнованиях, мы сделаем так, чтобы экипажи стали русскими!



2. Мы переместим Санкт-Петербург с восьмой строчки рейтинга парусных столиц Европы в тройку.



3. Верфь исторического судостроения Полтава — это не предприятие одного проекта, пус-кай и масштабного. Наша цель — создание на нашей верфи ремонтной базы для всех больших парусники России и Балтики.



4. Академия парусного спорта должна стать одним из основных центров олимпийской подготовки нашей страны.



Поставив на рельсы все внешние проекты, мы вернёмся к корням и возродим клубное движение. Мы создадим сильную социальную группу объединённую идеями, пропаган-дируемыми яхт-клубом Санкт-Петербурга, наладим международные отношения и сделаем клуб одной из влиятельнейших организаций в парусном спорте наравне ведущими яхт-клубами мира.



«Мы многое сделали, и у нас очень амбициозные цели, — говорит командор яхт-клуба Владимир Любомиров. — Среди наших основных приоритетов всегда останется развитие морской культуры и сохранение морской истории России, развитие патриотизма и хране-ние идеалов морской этики».



Основные проекты Яхт-клуба Санкт-Петербурга в 2017 году

Академия парусного спорта

В Академии продолжается реализация запущенных ранее уникальных проектов, а в 2017 к ним добавятся и новые. Расширяется группа ранней подготовки «Малыш», в которой за-нимаются девочки и мальчики, с пяти лет изучая в игровой форме стороны света, явления природы, водоёмы, явления, происходящие на воде. Летом занятия для юных яхтсменов проходят в специальном бассейне на яхтах «Малыш». Усиливается подготовка в детских, юношеских и олимпийских классах яхт, в частности, в «скифах» (юношеский класс 29 и олимпийские 49-й и 49FX).



В 2017 году будет запущен уникальный проект, объединяющий географию, историю и спорт. С мая по октябрь команда Академии в классе «Оптимист» посетит города цен-тральной России, где проведет парусные занятия на местных водоемах, регаты и мастер-классы для местной молодежи и познакомиться с историей этих мест. Программа «Познай Россию под парусами» предусматривает посещение городов Воткинск (Удмуртия), То-больск (Тюменская обл.), с. Константиново (Рязанская обл.) с мая по октябрь.



Впервые реализованная в 2015 году, программа «Надежда морей» в нынешнем сезоне будет продолжена. На борту легендарной шхуны «Надежда» студенты «не морских» ВУЗов города будут знакомиться с основами морской практики. Учебные плавания шхуны за-планированы на лето 2017 года.



Серия детско-юношеских регат «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома» откроется в 2017 году в начале июня и пройдёт в течение лета в четыре этапа.



1 этап. 2−4 июня

2 этап. 4−7 июля

3 этап. 21−23 июля

4 этап. 11−13 августа



Кроме этого, в начале лета состоится Кубок российской Ассоциации класса «Оптимист».



Как и ранее, Академия и яхт-клуб Санкт-Петербурга будут принимать ряд городских и всероссийских соревнований.



8—13 августа . Первенство Санкт-Петербурга

31 августа — 7 сентября. Первенство России в олимпийских и международных классах:

07—11 сентября . Первенство России, командные гонки.

Bronenosec Sailing Team

Команда яхт-клуба Санкт-Петербурга в классе ТР52 первой открыла сезон в рамках 52 Super Series. «Броненосец» принял участие в двух этапах 52Super Series в США. Преследуя цель расширения участия российских яхтсменов в экипаже, состав команды в этом классе был усилен членом сборной страны в классе Finn Егором Терпигоревым. А к работе со столь высокотехнологичной лодкой, как «Транспак» привлечены российские специалисты Олег Кривов и Владимир Иконников.



16—20 мая . Чемпионат мира Rolex TP52. Скарлино, Италия

21—25 июня . 52 Super Series Sailing Week 2017. Порто Черво, Италия

24—28 августа . 52 Super Series Sailing Week 2017. Пуэрто Порталс, Испания

19—23 сентября . 52 Super Series Sailing Week 2017. Менорка, Испания И ещё одна приятная новость для поклонников российского паруса. В новом сезоне в классе RC44 «Броненосец» выступит практически полностью российским составом, укомплектованным, в том числе, и спортсменами Академии парусного спорта. Рулевым станет член яхт-клуба Санкт-Петербурга Кирилл Фролов, известный широкой общественности поклонников паруса, как активный спортсмен класса SB20.



27—30 апреля . Sotogrande cup. Сотогранде, Испания

29 июня-2 июля. Porto Cervo cup. Порто Черво, Италия

9—13 августа . Чемпионат мира в классе RC44. Марстранд, Швеция

28 сентября-1 октября. Cascais Cup. Кашкайш, Португалия

23—27 октября . Final event of 2017 TBA.

World Match Racing Tour

В 2017 году ещё одна команда яхт-клуба — Gazprom Team Russia — выходит на новый уро-вень. В середине марта состоялся дебют команды полностью российским составом в рам-ках серии гонок матч-рейса на катамаранах М32 — World Match Racing Tour. Рулевым ста-нет опытный и талантливый российский яхтсмен Виктор Серёжкин. В экипаже Егор Терпигорев, Алесей Кулаков, Павел Карачов.



Австралия — 16−18 марта

США — апрель

Швеция 3−8 июня

Россия, Санкт-Петербург — август

США — 3−8 октября

Китай — 3—8 ноября .

Nord Stream Race

Одним из главных событий сезона 2017 станет балтийская офшорная регата Nord Stream Race 2017, формат проведения которой полностью обновлён. В этом году участниками регаты станут действующие победители национальных парусных лиг пяти стран — России, Германии, Дании, Швеции и Финляндии. Маршрут гонки, которая стартует в последние дни августа в немецком Киле и финиширует в Санкт-Петербурге, будет поделён на четыре этапа с промежуточными визитами в эти скандинавские страны. Обновится и флот регаты, который составят яхты нового поколения от верфи Nautor’s Swan, это очень интересные и скоростные яхты Swan 50. Россию в этом соревновании будет представлять команда побе-дитель общего зачёта российской Национальной парусной лиги 2016 «Повелители паруса — Европа» Евгения Неугодникова. Национальная парусная лига и Лига чемпионов Европы

Поддержка клубного движения в России и в Европе остаётся одним из приоритетов яхт-клуба Санкт-Петербурга. Проведение квалификационного этапа парусной Лиги чемпионов Европы в августе 2016 года в Санкт-Петербурге оказалось столь успешным, что в нынешнем сезоне команды более десятка яхт-клубов Старого света вернутся на акваторию Невы, чтобы побороться за право выступать в международном финале Лиги в Италии.



10—13 августа . Квалификационный этап Европейской парусной Лиги чемпионов



В российской Лиге яхт-клуб Санкт-Петербурга — постоянный участник с 2014 года. В новом сезоне команда клуба получила квалификацию в Высший дивизион Лиги и будет представлена командой воспитанников Академии парусного спорта. Эта команда уже активно готовится к новому сезону Лиги в рамках зимней серии радио Монте-Карло.



14—16 июля . Этап Премьер лиги ВФПС в Санкт-Петербурге

17—20 августа . Этап Высшей лиги ВФПС в Санкт-Петербурге Классы «Дракон» и SB20

Традиционно, в календаре соревнований в Санкт-Петербурге присутствуют и соревнования класса «Дракон» и SB20. Состоявшийся в 2016 в Санкт-Петербурге чемпионат Евро-пы в классе «Дракон» дал значительный импульс развитию этого класса в стране, и календарь «Драконов» в 2017 предусматривает ряд интересных соревнований. В частности, это Серебряный кубок класса, соревнования классических «Драконов» и, конечно, это от-крытый чемпионат России в классе яхт «Дракон», который пройдёт с 26 по 31 июля.



Ассоциация класса SB20 традиционно в течение сезона проведёт серию этапов Кубка Ассоциации, а кульминацией сезона станет открытый чемпионат России в классе яхт SB20, стартующий 13 сентября.

Верфь исторического судостроения «Полтава»

Историческая верфь «Полтава» в 2017 подошла к одному из ключевых этапов постройки реплики 54-пушечного линейного корабля «Полтава», который был спущен на воду в Ад-миралтействе в 1712 году. Планируется, что корпус корабля будет перемещён на воду, где продолжится его достройка. Убедиться в величии творения петербургских корабелов можно лично, посетив экскурсию. Сегодня верфь исторического судостроения, учреждённая яхт-клубом Санкт-Петербурга, является главной по ремонту больших парусников Рос-сии признанной Российским регистром морского судоходства. За последние годы проведён ремонт рангоута парусного учебного судна «Херсонес», ремонт мачты и бушприта парусника «Надежда», отреставрированы палуба и шлюпки крейсера «Аврора», в ближайшее время планируется ремонт легендарного парусника «Седов».



На верфи работает сильное конструкторское бюро, мастерская по пошиву парусов для больших парусников, столярные, литейные, рангоутные мастерские, мастерские резного декора и корабельной мебели. Ведётся строительство адмиралтейской модели «Полтавы» масштабом 1:12. Конструкторским бюро создан и реализован проект фрегата «Пётр и Па-вел» в Новой Голландии и проект воссоздания шхуны «Запад» в Архангельске. Фонд поддержки, реконструкции и возрождения исторических судов и классических яхт

Основной задачей Фонда является сохранения морского наследия России — классических яхт и исторических судов с помощью попечителей и меценатов. На сегодняшний день на попечении у Фонда находятся легендарные суда, построенные в период с 1888 по 1970-е гг.: шхуны, классические яхты, паровой колёсный катер. Жемчужиной коллекции Фонда является легендарная шхуна «Надежда» 1912 года, сохранена и готовится к музеефикации первая стальная яхта России «Утеха» Князя Олсуфьева.



В реставрационной мастерской проводятся строительные и ремонтно-реставрационные работы мастерами и волонтёрами Фонда. В том числе яхты «Нина» 1884 г и яхты «Чаеч-ка», 1891 г (строительство реплики). Фонд и Верфь проводят производственную и мор-скую практику Морской школы яхт-клуба Санкт-Петербурга, а так же морскую практику для курсантов Нахимовского училища и Кронштадского кадетского корпуса.