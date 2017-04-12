Экипажи станут русскими! Каким будет сезон для яхт-клуба Санкт-Петербурга

С начала существования яхт-клуба Санкт-Петербурга прошло десять лет. Все это время целью нашего клуба было создание предпосылок для развития российского парусного спорта. Мы создали Академию, команды под российским флагом появились на мировых акваториях, а крупнейшие международные соревнования впервые состоялись в Санкт-Петербурге. Мы оценили проделанную работу и сделали выводы, но клубу нужны новые цели и новые инициативы. А реализовать их поможет генеральный партнёр яхт-клуба компания «Газпром». Итак.
1. Мы не просто теперь будем участвовать в престижных соревнованиях, мы сделаем так, чтобы экипажи стали русскими!
2. Мы переместим Санкт-Петербург с восьмой строчки рейтинга парусных столиц Европы в тройку.
3. Верфь исторического судостроения Полтава — это не предприятие одного проекта, пус-кай и масштабного. Наша цель — создание на нашей верфи ремонтной базы для всех больших парусники России и Балтики.
4. Академия парусного спорта должна стать одним из основных центров олимпийской подготовки нашей страны.
Поставив на рельсы все внешние проекты, мы вернёмся к корням и возродим клубное движение. Мы создадим сильную социальную группу объединённую идеями, пропаган-дируемыми яхт-клубом Санкт-Петербурга, наладим международные отношения и сделаем клуб одной из влиятельнейших организаций в парусном спорте наравне ведущими яхт-клубами мира.
«Мы многое сделали, и у нас очень амбициозные цели, — говорит командор яхт-клуба Владимир Любомиров. — Среди наших основных приоритетов всегда останется развитие морской культуры и сохранение морской истории России, развитие патриотизма и хране-ние идеалов морской этики».
Основные проекты Яхт-клуба Санкт-Петербурга в 2017 году
Академия парусного спорта
В Академии продолжается реализация запущенных ранее уникальных проектов, а в 2017 к ним добавятся и новые. Расширяется группа ранней подготовки «Малыш», в которой за-нимаются девочки и мальчики, с пяти лет изучая в игровой форме стороны света, явления природы, водоёмы, явления, происходящие на воде. Летом занятия для юных яхтсменов проходят в специальном бассейне на яхтах «Малыш». Усиливается подготовка в детских, юношеских и олимпийских классах яхт, в частности, в «скифах» (юношеский класс 29 и олимпийские 49-й и 49FX).
В 2017 году будет запущен уникальный проект, объединяющий географию, историю и спорт. С мая по октябрь команда Академии в классе «Оптимист» посетит города цен-тральной России, где проведет парусные занятия на местных водоемах, регаты и мастер-классы для местной молодежи и познакомиться с историей этих мест. Программа «Познай Россию под парусами» предусматривает посещение городов Воткинск (Удмуртия), То-больск (Тюменская обл.), с. Константиново (Рязанская обл.) с мая по октябрь.
Впервые реализованная в 2015 году, программа «Надежда морей» в нынешнем сезоне будет продолжена. На борту легендарной шхуны «Надежда» студенты «не морских» ВУЗов города будут знакомиться с основами морской практики. Учебные плавания шхуны за-планированы на лето 2017 года.
Серия детско-юношеских регат «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома» откроется в 2017 году в начале июня и пройдёт в течение лета в четыре этапа.
1 этап. 2−4 июня
2 этап. 4−7 июля
3 этап. 21−23 июля
4 этап. 11−13 августа
Кроме этого, в начале лета состоится Кубок российской Ассоциации класса «Оптимист».
Как и ранее, Академия и яхт-клуб Санкт-Петербурга будут принимать ряд городских и всероссийских соревнований.
8—13 августа. Первенство Санкт-Петербурга
31 августа — 7 сентября. Первенство России в олимпийских и международных классах:
07—11 сентября. Первенство России, командные гонки.
Bronenosec Sailing Team
Команда яхт-клуба Санкт-Петербурга в классе ТР52 первой открыла сезон в рамках 52 Super Series. «Броненосец» принял участие в двух этапах 52Super Series в США. Преследуя цель расширения участия российских яхтсменов в экипаже, состав команды в этом классе был усилен членом сборной страны в классе Finn Егором Терпигоревым. А к работе со столь высокотехнологичной лодкой, как «Транспак» привлечены российские специалисты Олег Кривов и Владимир Иконников.
16—20 мая. Чемпионат мира Rolex TP52. Скарлино, Италия
21—25 июня. 52 Super Series Sailing Week 2017. Порто Черво, Италия
24—28 августа. 52 Super Series Sailing Week 2017. Пуэрто Порталс, Испания
19—23 сентября. 52 Super Series Sailing Week 2017. Менорка, Испания И ещё одна приятная новость для поклонников российского паруса. В новом сезоне в классе RC44 «Броненосец» выступит практически полностью российским составом, укомплектованным, в том числе, и спортсменами Академии парусного спорта. Рулевым станет член яхт-клуба Санкт-Петербурга Кирилл Фролов, известный широкой общественности поклонников паруса, как активный спортсмен класса SB20.
27—30 апреля. Sotogrande cup. Сотогранде, Испания
29 июня-2 июля. Porto Cervo cup. Порто Черво, Италия
9—13 августа. Чемпионат мира в классе RC44. Марстранд, Швеция
28 сентября-1 октября. Cascais Cup. Кашкайш, Португалия
23—27 октября. Final event of 2017 TBA.
World Match Racing Tour
В 2017 году ещё одна команда яхт-клуба — Gazprom Team Russia — выходит на новый уро-вень. В середине марта состоялся дебют команды полностью российским составом в рам-ках серии гонок матч-рейса на катамаранах М32 — World Match Racing Tour. Рулевым ста-нет опытный и талантливый российский яхтсмен Виктор Серёжкин. В экипаже Егор Терпигорев, Алесей Кулаков, Павел Карачов.
Австралия — 16−18 марта
США — апрель
Швеция 3−8 июня
Россия, Санкт-Петербург — август
США — 3−8 октября
Китай — 3—8 ноября.
Nord Stream Race
Одним из главных событий сезона 2017 станет балтийская офшорная регата Nord Stream Race 2017, формат проведения которой полностью обновлён. В этом году участниками регаты станут действующие победители национальных парусных лиг пяти стран — России, Германии, Дании, Швеции и Финляндии. Маршрут гонки, которая стартует в последние дни августа в немецком Киле и финиширует в Санкт-Петербурге, будет поделён на четыре этапа с промежуточными визитами в эти скандинавские страны. Обновится и флот регаты, который составят яхты нового поколения от верфи Nautor’s Swan, это очень интересные и скоростные яхты Swan 50. Россию в этом соревновании будет представлять команда побе-дитель общего зачёта российской Национальной парусной лиги 2016 «Повелители паруса — Европа» Евгения Неугодникова. Национальная парусная лига и Лига чемпионов Европы
Поддержка клубного движения в России и в Европе остаётся одним из приоритетов яхт-клуба Санкт-Петербурга. Проведение квалификационного этапа парусной Лиги чемпионов Европы в августе 2016 года в Санкт-Петербурге оказалось столь успешным, что в нынешнем сезоне команды более десятка яхт-клубов Старого света вернутся на акваторию Невы, чтобы побороться за право выступать в международном финале Лиги в Италии.
10—13 августа. Квалификационный этап Европейской парусной Лиги чемпионов
В российской Лиге яхт-клуб Санкт-Петербурга — постоянный участник с 2014 года. В новом сезоне команда клуба получила квалификацию в Высший дивизион Лиги и будет представлена командой воспитанников Академии парусного спорта. Эта команда уже активно готовится к новому сезону Лиги в рамках зимней серии радио Монте-Карло.
14—16 июля. Этап Премьер лиги ВФПС в Санкт-Петербурге
17—20 августа. Этап Высшей лиги ВФПС в Санкт-Петербурге Классы «Дракон» и SB20
Традиционно, в календаре соревнований в Санкт-Петербурге присутствуют и соревнования класса «Дракон» и SB20. Состоявшийся в 2016 в Санкт-Петербурге чемпионат Евро-пы в классе «Дракон» дал значительный импульс развитию этого класса в стране, и календарь «Драконов» в 2017 предусматривает ряд интересных соревнований. В частности, это Серебряный кубок класса, соревнования классических «Драконов» и, конечно, это от-крытый чемпионат России в классе яхт «Дракон», который пройдёт с 26 по 31 июля.
Ассоциация класса SB20 традиционно в течение сезона проведёт серию этапов Кубка Ассоциации, а кульминацией сезона станет открытый чемпионат России в классе яхт SB20, стартующий 13 сентября.
Верфь исторического судостроения «Полтава»
Историческая верфь «Полтава» в 2017 подошла к одному из ключевых этапов постройки реплики 54-пушечного линейного корабля «Полтава», который был спущен на воду в Ад-миралтействе в 1712 году. Планируется, что корпус корабля будет перемещён на воду, где продолжится его достройка. Убедиться в величии творения петербургских корабелов можно лично, посетив экскурсию. Сегодня верфь исторического судостроения, учреждённая яхт-клубом Санкт-Петербурга, является главной по ремонту больших парусников Рос-сии признанной Российским регистром морского судоходства. За последние годы проведён ремонт рангоута парусного учебного судна «Херсонес», ремонт мачты и бушприта парусника «Надежда», отреставрированы палуба и шлюпки крейсера «Аврора», в ближайшее время планируется ремонт легендарного парусника «Седов».
На верфи работает сильное конструкторское бюро, мастерская по пошиву парусов для больших парусников, столярные, литейные, рангоутные мастерские, мастерские резного декора и корабельной мебели. Ведётся строительство адмиралтейской модели «Полтавы» масштабом 1:12. Конструкторским бюро создан и реализован проект фрегата «Пётр и Па-вел» в Новой Голландии и проект воссоздания шхуны «Запад» в Архангельске. Фонд поддержки, реконструкции и возрождения исторических судов и классических яхт
Основной задачей Фонда является сохранения морского наследия России — классических яхт и исторических судов с помощью попечителей и меценатов. На сегодняшний день на попечении у Фонда находятся легендарные суда, построенные в период с 1888 по 1970-е гг.: шхуны, классические яхты, паровой колёсный катер. Жемчужиной коллекции Фонда является легендарная шхуна «Надежда» 1912 года, сохранена и готовится к музеефикации первая стальная яхта России «Утеха» Князя Олсуфьева.
В реставрационной мастерской проводятся строительные и ремонтно-реставрационные работы мастерами и волонтёрами Фонда. В том числе яхты «Нина» 1884 г и яхты «Чаеч-ка», 1891 г (строительство реплики). Фонд и Верфь проводят производственную и мор-скую практику Морской школы яхт-клуба Санкт-Петербурга, а так же морскую практику для курсантов Нахимовского училища и Кронштадского кадетского корпуса.
Яхт-клуб Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургская региональная спортивная общественная организация «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» создана в 2007 году. Главная цель: хра-нение идеалов морской этики на суше и воде, развитие парусного спорта и поощрение увлечения парусом. Философия яхт-клуба основывается не только на необходимости со-хранить, но и на обязанности передать будущим поколениям наследие морской культуры и морской истории России и всего мира.
Генеральным партнёром яхт-клуба Санкт-Петербурга является компания «Газпром».