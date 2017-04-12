Деев победил на четвёртом этапе Кубка России по парусному спорту в классе «Финн»

Участие в соревнованиях приняли 12 спортсменов. Победу одержал юниор Евгений Деев (21 очко), выигравший три заключительные гонки. Второй результат продемонстрировал Артём Гришняков (23). Третье место занял Кирилл Лузан (26).



На старте соревнований уверенно выглядел Алексей Борисов, дважды занявший второе место и один раз третье. Однако затем он был вынужден сняться с регаты и в общем зачёте стал девятым.