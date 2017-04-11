«Ника» выиграла первую регату Melges World League в Портовенере

В первом этапе приняли участие 32 команды из США, Австралии, Японии, ЮАР, Монако, Италии, Польши, Швеции, Германии и России. Россию представляли девять экипажей. Команда «Синергия» Валентина Завадникова выступала под флагом Монако, сообщает официальный сайт ВФПС.



Было проведено семь гонок. Победы одержали «Ника» Владимира Просихина (четыре раза), Cars167 Родни Джонса, Mascalzone Latino Ахилла Онорато и Evinrude Эмануэле Савоини.



«Ника» опережает австралийскую Cars167 на 16 очков. На третьем месте ещё одна российская команда Victor (Александр Новосёлов).



Команда «Русские богатыри» стала шестой, «ПИРогово» — 10-й, «Левиафан» -13-й, «Эльф» — 17-й, «Алекс Тим» — 21-й, экипаж Павла Грачёва — 27-й, «Маруся» — 28-й.