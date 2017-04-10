Созыкин и Грибанов — 4-е в классе 470 в регате «Кубок принцессы Софии»
В Пальме (Испания) завершился Кубок принцессы Софии — одно из крупнейших мировых соревнований олимпийских классов.
Россию в этом престижном соревновании представляли 29 олимпийцев, из них 5 спортсменов выступали за Академию парусного спорта
Бронзовый призёр Олимпиады в
В классе «Лазер» 26-е место занял чемпион России Сергей Комиссаров (Санкт-Петербург / Московская область).
В классе RS: X Владислав Бурмистренко стал 41-м, Мариам Сехпосян — 45-й.
В классе 49-й чемпионы России Ян Чех и Иван Зотов не смогли пробиться в золотой флот
Результаты россиян:
Класс 470. Мужчины. 4-е место — Павел Созыкин / Денис Грибанов.
Класс 470. Женщины. 22-е место — Алиса Кирилюк / Анжелика Черняховская.
Класс 49-й. 26-е место — Ян Чех / Иван Зотов; 38-е — Константин Носов / Александр Гайдаенко.
Класс «Финн». 16-е место — Аркадий Кистанов; 26-е — Евгений Деев; 39-е — Евгений Бугаевский; 50-е — Юрий Половинкин; 51-е — Михаил Петрига.
Класс «Лазер». 26-е место — Сергей Комиссаров; 60-е — Максим Николаев; 68-е — Кирилл Евфимьевский.
Класс «Лазер-радиал». 43-е место — Елена Воробьёва; 52-е — Екатерина Зюзина; 64-е — Екатерина Моргун.
Класс RS: X. Мужчины. 20-е место — Александр Аскеров; 32-е — Евгений Айвазьян; 40-е — Андрей Загайнов; 41-е — Владислав Бурмистренко; 79-е — Максим Токарев.
Класс RS: X. Женщины. 3-е место — Стефания Елфутина; 45-е — Мариам Сехпосян; 57-е — Анастасия Моисеева.
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