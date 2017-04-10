Россию в этом престижном соревновании представляли 29 олимпийцев, из них 5 спортсменов выступали за Академию парусного спорта яхт-клуба Санкт-Петербурга.



Бронзовый призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро виндсёрфер Стефания Елфутина стала третьей. Лидеры российской сборной в классе 470, экипаж Павла Созыкина и Дениса Грибанова, показали четвёртый результат.



В классе «Лазер» 26-е место занял чемпион России Сергей Комиссаров (Санкт-Петербург / Московская область).



В классе RS: X Владислав Бурмистренко стал 41-м, Мариам Сехпосян — 45-й.



В классе 49-й чемпионы России Ян Чех и Иван Зотов не смогли пробиться в золотой флот из-за досадной поломки, возникшей в результате столкновения с испанцами в первый день регаты, в итоге заняли первое место в серебряном флоте — 26-е место общего зачёта.



Результаты россиян:

Класс 470. Мужчины. 4-е место — Павел Созыкин / Денис Грибанов.

Класс 470. Женщины. 22-е место — Алиса Кирилюк / Анжелика Черняховская.

Класс 49-й. 26-е место — Ян Чех / Иван Зотов; 38-е — Константин Носов / Александр Гайдаенко.

Класс «Финн». 16-е место — Аркадий Кистанов; 26-е — Евгений Деев; 39-е — Евгений Бугаевский; 50-е — Юрий Половинкин; 51-е — Михаил Петрига.

Класс «Лазер». 26-е место — Сергей Комиссаров; 60-е — Максим Николаев; 68-е — Кирилл Евфимьевский.

Класс «Лазер-радиал». 43-е место — Елена Воробьёва; 52-е — Екатерина Зюзина; 64-е — Екатерина Моргун.

Класс RS: X. Мужчины. 20-е место — Александр Аскеров; 32-е — Евгений Айвазьян; 40-е — Андрей Загайнов; 41-е — Владислав Бурмистренко; 79-е — Максим Токарев.

Класс RS: X. Женщины. 3-е место — Стефания Елфутина; 45-е — Мариам Сехпосян; 57-е — Анастасия Моисеева.