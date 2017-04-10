Gazprom Team Russia стала шестой на этапе серии World Match Racing Tour в Перте
Команда
яхт-клуба Санкт-Петербурга Gazprom Team Russia дебютировала в серии World Match Racing Tour в Перте (Австралия) полностью российским составом. Соревнования тура проходят в формате «матч-рейс» с использованием современного класса катамаранов М32.
Из 10 стартовавших экипажей российская команда продемонстрировала шестой результат в квалификационном этапе.
Рулевым Gazprom Team Russia является Виктор Серёжкин. Ему на шкотах помогали Алексей Кулаков, Егор Терпигорев и Павел Карачёв. По результатам соревнований Gazprom Team Russia завоевала четыре победы, но была оштрафована на
Победу одержала австралийская команда RPM Racing (Стив Томас).
В августе 2017 года один из этапов серии состоится в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter