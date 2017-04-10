Gazprom Team Russia стала шестой на этапе серии World Match Racing Tour в Перте

Из 10 стартовавших экипажей российская команда продемонстрировала шестой результат в квалификационном этапе.



Рулевым Gazprom Team Russia является Виктор Серёжкин. Ему на шкотах помогали Алексей Кулаков, Егор Терпигорев и Павел Карачёв. По результатам соревнований Gazprom Team Russia завоевала четыре победы, но была оштрафована на пол-очка за небольшое столкновение в одной из гонок. В итоге россияне не смогли пробиться в основной этап тура.



Победу одержала австралийская команда RPM Racing (Стив Томас).



В августе 2017 года один из этапов серии состоится в Санкт-Петербурге.