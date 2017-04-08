Украинский парус: рестарт
Один из элитарных и самых дорогостоящих видов спорта в мире — парусный — достаточно неплохо развивается в Украине. За 25 лет Независимости наши спортсмены приняли участи в 6 Олимпийских играх (от Атланты-96 до Рио-2016), где завоевали 5 наград — золото, по два серебра и бронзы.
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В апреле стартует новый сезон парусного спорта в нашей стране. Стартует, что примечательно, с соревнований в главном классе яхт — олимпийском. С 26 по 30 апреля в Одессе, на базе «Черноморского яхт-клуба» состоятся всеукраинские соревнования «Олимпийская неделя».
Самой престижной украинской регатой уже на протяжении многих лет остается Кубок Вадима Гетьмана, который был основан в 2000-м году. Проводившаяся в разные годы в разных акваториях (Киевское водохранилище, Оболонская набережная Днепра…) регата неизменно собирала очень сильный состав участников. Но все перевернул олимпийский 2016-й.
Собственно говоря, Кубок Гетьмана-2016 стал первой международной регатой в Украине. В прошлом году эти соревнования получили уровень второго грейда по классификации Международной федерации парусного спорта, что соответствует уровню этапа чемпионата мира. Организаторы соревнований отобрали восемь экипажей мирового рейтинга
Финал регаты был отмечен борьбой двух экипажей с польскими рулевыми, где Патрик Зброя обошел Марека Станчека. У Станчека в финале случилась техническая проблема — падение грота
Кстати, экипаж украинца Бориса Швеца в прошлогодней гонке занял 6-е место.
Прошлогодний рестарт Кубка Гетьмана можно назвать символичным. С середины 2000-х годов, после Игр-2004 в Афинах, украинские яхтсмены практически не добиваются успехов на крупных международных стартах. Отчасти, потому что в Украине не существовало даже Федерации парусного спорта и вид спорта практически не развивался на протяжении всех 90-х (во времена СССР бюджет занятий парусным спортом, как и любым другим, во много покрывался государством и для спортсменов был копеечными). Отчасти — развал базы. Помимо отъезда прославленного украинского яхтсмена Валентина Манкина на тренерскую работу в Италию, также стоит отметить отъезд за рубеж ряда других специалистов и, что самое печальное, закрытие баз, на которые в новых условиях просто не было средств. Элитарный во всем мире парусный спорт из «копеечного» в прошлые времена, превратился в очень дорогостоящий. А в 90-е позволить себе содержать яхты могли далеко не рядовые спортсмены. 90-е, в принципе, стали большим провалом всего отечественного спорта, тем более, такого дорогостоящего, как парусный.
Парусный спорт имеет давнюю историю и традиции. Он зародился в Нидерландах еще в 16-м веке, а первое упоминание датируется 1599-м годом. Соревнования проводятся на судах разных классов, в том числе, и на досках, которые двигаются под силой ветра. Все эти суда объединены одним словом — яхты. Соревнования на скорость прохождения определенной части водной дистанции впервые появились в программе Олимпийских игр в 1900 году. С тех пор они входят в программу каждых последующих Игр. На данный момент, на Олимпиадах в этом виде спорта разыгрываются 10 комплектов наград.
Самыми престижными соревнованиями по парусному спорту среди больших яхт считаются соревнования «Кубок Америки». На этих состязаниях соревнуются технологии, крупные синдикаты, а победитель Кубка определяет класс яхт на следующий цикл Кубка (в последнее время соревнования проводятся раз в
Первый турнир прошел в 1851-м году, а победителем гонки 2013 года стала американская яхта BMW Oracle Racing. Следующая гонка пройдет, как раз, в 2017-м году. Хотя, до 2013-го она проводилась раз в три года.
Парусный спорт в Украине также имеет большую и славную историю, уходящую корнями в середину прошлого века. Тогда на водных гладях начинал свой спортивный путь киевлянин Валентин Манкин. Первую свою победу он одержал в 1953-м году, выиграв первенство УССР в Запорожье. Впоследствии Манкину довелось стать одним из самых титулованных атлетов, трехкратным олимпийским чемпионом. Если в 1964-м на Олимпиаде в Токио он был в составе сборной СССР в качестве запасного, то уже в 1968-м, в возрасте 30 лет, Манкин впервые стал олимпийским чемпионом, выиграв в Мехико в классе яхт «Финн». Спустя четыре года, снова в Токио, Манкин стал уже двукратным олимпийским чемпионом, победив в соревнованиях в классе «Темпест». В 1976-м он не смог стать трехкратным «олимпиоником», довольствовавшись «лишь» серебром Игр в канадском Монреале в том же «Темпесте». Зато в Москве-1980 (парусная регата проходила в эстонском Таллине), Манкин
Спортсмен является единственным в мире яхтсменом, который выиграл золотые олимпийские медали в трех различных классах. Кроме того, Манкин стал первым в истории СССР чемпионом мира по парусу (1973, «Темпест»), а также дважды выигрывал чемпионат Европы (1973 «Темпест», 1979 «Звездный»).
К сожалению, тренерская карьера Валентина Манкина не была связана с Украиной. После олимпийских игр-1988, куда он ездил в качестве одного из тренеров сборной СССР, он пару лет проработал в Госкомспорте СССР. А с начала 1991-го года и до самой смерти (1 июня 2014-го) проживал в Италии. Там он, собственно, практически с нуля создал школу парусного спорта, воспитав поколение элитных парусников мирового уровня.
Впрочем, традиции успешных выступлений украинского парусного спорта поддерживались с самого начала Независимости. На первых же Играх, в которых отдельная команда представляла независимую Украину, яхтсменами было добыто две награды — золото и бронза. В классе «470» олимпийскими чемпионами стали Евгений Браславец и Игорь Матвиенко. А бронзу Игр-1996 в Атланте в том же классе завоевали Руслана Таран и Елена Пахольчик. Кстати, оба дуэта также становились чемпионами мира.
В 2000-м в далеком австралийском Сиднее Таран и Пахольчик завоевали еще одну бронзу в регате в классе «470».
А в 2004-м, на мысе Сунион, в нескольких десятках километров от столицы игр в Греции — Афин, на счету украинцев было две серебряные награды. В классе «Инглинг» награды завоевали Руслана Таран, Анна Калинина и Светлана Матевушева. А в классе «49er» вторыми финишировали Родион Лука и Георгий Леончук.
Любопытно, что часть этих успехов была добыта еще до того, как в Украине появилась Федерация парусного спорта. Организация, представляющая интересы страны на международном уровне, была создана только в 2000-м году. До этого, с момента распада СССР и до 1999 года, временами, далеко не регулярно, проводились небольшие соревнования по парусному споту. Но, зачастую, они основывались на частном, индивидуальном энтузиазме и не принимали общенациональный характер.
С появлением новой федерации ситуация кардинально изменилась. Так, например, на 2017 год Парусная федерация Украины запланировала четыре всеукраинских соревнования, Кубок Украины в олимпийских видах программы и пять чемпионатов Украины в разных дисциплинах, в том числе, турнир среди юниоров, а также юношей и девушек.
Предстоящие майские праздники вновь ознаменуются гонкой Кубок Гетьмана-2017. А, вместе с проведением этой регаты, Украина укрепляет свой вес в международном парусном сообществе. Ведь эти гонки предоставляют шанс не только посоревноваться в компании серьезных соперников, но и набрать очки в международном рейтинге.
Международные гонки в Украине дадут импульс во многих направлениях — от поднятия зрительского интереса к этому виду спорта, до существенных вливаний спонсоров и повышения результатов наших спортсменов. В этом плане хороший пример подали организаторы прошлогоднего Кубка Гетьмана. Специально для неискушенной в парусных баталиях киевской публики трассу проложили прямо вдоль берега, в нескольких метрах от зрительских трибун. Благо, глубина Днепра позволила это сделать. И зрители сумели буквально «прочувствовать» всю гамму эмоций участников, напряжение борьбы. Безусловно, впечатления от первых соревнований приведут их на трибуны еще не раз.
Кирилл Стадниченко.
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