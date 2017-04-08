Украинский парус: рестарт

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В апреле стартует новый сезон парусного спорта в нашей стране. Стартует, что примечательно, с соревнований в главном классе яхт — олимпийском. С 26 по 30 апреля в Одессе, на базе «Черноморского яхт-клуба» состоятся всеукраинские соревнования «Олимпийская неделя».

Самой престижной украинской регатой уже на протяжении многих лет остается Кубок Вадима Гетьмана, который был основан в 2000-м году. Проводившаяся в разные годы в разных акваториях (Киевское водохранилище, Оболонская набережная Днепра…) регата неизменно собирала очень сильный состав участников. Но все перевернул олимпийский 2016-й.

Собственно говоря, Кубок Гетьмана-2016 стал первой международной регатой в Украине. В прошлом году эти соревнования получили уровень второго грейда по классификации Международной федерации парусного спорта, что соответствует уровню этапа чемпионата мира. Организаторы соревнований отобрали восемь экипажей мирового рейтинга матч-рейса из 18-ти присланных заявок. Украинский экипаж был представлен рулевым-обладателем Кубка Гетьмана-2015 Борисом Швецом и Павлом Мацуевым, которые, впоследствии, представляли Украину на Олимпийских Играх 2016 в Рио-де-Жанейро в классе «470» и заняли там 25-е место. Особенностью прошлогодней регаты также было то, что в каждом гостевом экипаже гонялись по одному молодому украинскому спортсмену — чемпионы мира и Европы, члены национальной и олимпийской сборной Украины были выбраны участниками из предложенного списка. Такой формат способствует накоплению опыта матчевых гонок нашими спортсменами и позволяет гостям получать от них рекомендации об особенностях акватории, где проводится соревнование.

Финал регаты был отмечен борьбой двух экипажей с польскими рулевыми, где Патрик Зброя обошел Марека Станчека. У Станчека в финале случилась техническая проблема — падение грота из-за развязавшегося грота-фала на лодке. После замены лодки спортсмены не смогли мобилизоваться и проиграли экипажу Патрика Зброи.

Кстати, экипаж украинца Бориса Швеца в прошлогодней гонке занял 6-е место.

Прошлогодний рестарт Кубка Гетьмана можно назвать символичным. С середины 2000-х годов, после Игр-2004 в Афинах, украинские яхтсмены практически не добиваются успехов на крупных международных стартах. Отчасти, потому что в Украине не существовало даже Федерации парусного спорта и вид спорта практически не развивался на протяжении всех 90-х (во времена СССР бюджет занятий парусным спортом, как и любым другим, во много покрывался государством и для спортсменов был копеечными). Отчасти — развал базы. Помимо отъезда прославленного украинского яхтсмена Валентина Манкина на тренерскую работу в Италию, также стоит отметить отъезд за рубеж ряда других специалистов и, что самое печальное, закрытие баз, на которые в новых условиях просто не было средств. Элитарный во всем мире парусный спорт из «копеечного» в прошлые времена, превратился в очень дорогостоящий. А в 90-е позволить себе содержать яхты могли далеко не рядовые спортсмены. 90-е, в принципе, стали большим провалом всего отечественного спорта, тем более, такого дорогостоящего, как парусный.

Парусный спорт имеет давнюю историю и традиции. Он зародился в Нидерландах еще в 16-м веке, а первое упоминание датируется 1599-м годом. Соревнования проводятся на судах разных классов, в том числе, и на досках, которые двигаются под силой ветра. Все эти суда объединены одним словом — яхты. Соревнования на скорость прохождения определенной части водной дистанции впервые появились в программе Олимпийских игр в 1900 году. С тех пор они входят в программу каждых последующих Игр. На данный момент, на Олимпиадах в этом виде спорта разыгрываются 10 комплектов наград.

Самыми престижными соревнованиями по парусному спорту среди больших яхт считаются соревнования «Кубок Америки». На этих состязаниях соревнуются технологии, крупные синдикаты, а победитель Кубка определяет класс яхт на следующий цикл Кубка (в последнее время соревнования проводятся раз в три-четыре года). В результате научных, технических и технологических изысканий в ходе гонок на «Кубок Америки» появилось много новых технологий и материалов, которые теперь успешно используются в аэрокосмической и других отраслях промышленности.

Первый турнир прошел в 1851-м году, а победителем гонки 2013 года стала американская яхта BMW Oracle Racing. Следующая гонка пройдет, как раз, в 2017-м году. Хотя, до 2013-го она проводилась раз в три года.

Парусный спорт в Украине также имеет большую и славную историю, уходящую корнями в середину прошлого века. Тогда на водных гладях начинал свой спортивный путь киевлянин Валентин Манкин. Первую свою победу он одержал в 1953-м году, выиграв первенство УССР в Запорожье. Впоследствии Манкину довелось стать одним из самых титулованных атлетов, трехкратным олимпийским чемпионом. Если в 1964-м на Олимпиаде в Токио он был в составе сборной СССР в качестве запасного, то уже в 1968-м, в возрасте 30 лет, Манкин впервые стал олимпийским чемпионом, выиграв в Мехико в классе яхт «Финн». Спустя четыре года, снова в Токио, Манкин стал уже двукратным олимпийским чемпионом, победив в соревнованиях в классе «Темпест». В 1976-м он не смог стать трехкратным «олимпиоником», довольствовавшись «лишь» серебром Игр в канадском Монреале в том же «Темпесте». Зато в Москве-1980 (парусная регата проходила в эстонском Таллине), Манкин все-таки завоевал третье золото, обойдя всех в регате в классе «Звездный».

Спортсмен является единственным в мире яхтсменом, который выиграл золотые олимпийские медали в трех различных классах. Кроме того, Манкин стал первым в истории СССР чемпионом мира по парусу (1973, «Темпест»), а также дважды выигрывал чемпионат Европы (1973 «Темпест», 1979 «Звездный»).

К сожалению, тренерская карьера Валентина Манкина не была связана с Украиной. После олимпийских игр-1988, куда он ездил в качестве одного из тренеров сборной СССР, он пару лет проработал в Госкомспорте СССР. А с начала 1991-го года и до самой смерти (1 июня 2014-го) проживал в Италии. Там он, собственно, практически с нуля создал школу парусного спорта, воспитав поколение элитных парусников мирового уровня.

Впрочем, традиции успешных выступлений украинского парусного спорта поддерживались с самого начала Независимости. На первых же Играх, в которых отдельная команда представляла независимую Украину, яхтсменами было добыто две награды — золото и бронза. В классе «470» олимпийскими чемпионами стали Евгений Браславец и Игорь Матвиенко. А бронзу Игр-1996 в Атланте в том же классе завоевали Руслана Таран и Елена Пахольчик. Кстати, оба дуэта также становились чемпионами мира.

В 2000-м в далеком австралийском Сиднее Таран и Пахольчик завоевали еще одну бронзу в регате в классе «470».

А в 2004-м, на мысе Сунион, в нескольких десятках километров от столицы игр в Греции — Афин, на счету украинцев было две серебряные награды. В классе «Инглинг» награды завоевали Руслана Таран, Анна Калинина и Светлана Матевушева. А в классе «49er» вторыми финишировали Родион Лука и Георгий Леончук.

Любопытно, что часть этих успехов была добыта еще до того, как в Украине появилась Федерация парусного спорта. Организация, представляющая интересы страны на международном уровне, была создана только в 2000-м году. До этого, с момента распада СССР и до 1999 года, временами, далеко не регулярно, проводились небольшие соревнования по парусному споту. Но, зачастую, они основывались на частном, индивидуальном энтузиазме и не принимали общенациональный характер.

С появлением новой федерации ситуация кардинально изменилась. Так, например, на 2017 год Парусная федерация Украины запланировала четыре всеукраинских соревнования, Кубок Украины в олимпийских видах программы и пять чемпионатов Украины в разных дисциплинах, в том числе, турнир среди юниоров, а также юношей и девушек.

Предстоящие майские праздники вновь ознаменуются гонкой Кубок Гетьмана-2017. А, вместе с проведением этой регаты, Украина укрепляет свой вес в международном парусном сообществе. Ведь эти гонки предоставляют шанс не только посоревноваться в компании серьезных соперников, но и набрать очки в международном рейтинге.

Международные гонки в Украине дадут импульс во многих направлениях — от поднятия зрительского интереса к этому виду спорта, до существенных вливаний спонсоров и повышения результатов наших спортсменов. В этом плане хороший пример подали организаторы прошлогоднего Кубка Гетьмана. Специально для неискушенной в парусных баталиях киевской публики трассу проложили прямо вдоль берега, в нескольких метрах от зрительских трибун. Благо, глубина Днепра позволила это сделать. И зрители сумели буквально «прочувствовать» всю гамму эмоций участников, напряжение борьбы. Безусловно, впечатления от первых соревнований приведут их на трибуны еще не раз.

Кирилл Стадниченко.