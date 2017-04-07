В классе RC44 Яхт-клуб Санкт-Петербурга дебютирует полностью российским экипажем
Следуя заявленной стратегии развития в 2017 году, команда
Яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team в классе RC44 в новом сезоне выступит практически полностью российским составом, это бывшие и действующие олимпийцы, а часть спортсменов представляют Академию парусного спорта.
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Первый тренировочный сбор обновленного экипажа проходит с 4 по 9 апреля в Валенсии.
Команда
На тренировочный сбор в Валенсии, который команда Bronenosec Sailing Team проводит с 4 по 9 апреля, прибыли как постоянные участники команды, так и спортсмены, которые ранее не соревновались под флагом
В качестве рулевого Bronenosec Sailing Team в классе RC44 в новом сезоне дебютирует петербургский яхтсмен, известный многолетним успешным выступлением в классе SB20, Кирилл Фролов. Позицию тактика и тренера команды займет новозеландец Кэмерон Данн, у которого большой опыт работы с проектами
«Расширение участия российских яхтсменов — долгосрочная стратегия
«Боевым крещением» нового экипажа станет первая регата RC44 Champion ship Tour 2017, которая состоится
Сезон 2017 в классе RC44
Sotogrande cup. Sotogrande, Spain (27−30.04.17)
Porto Cervo cup. Porto Cervo, Italy (29.06−2.07.17)
Marstrand, Sweden for the 2017 RC44 World Championship (9−13.08.17)
Cascais Cup (28.09. -01.10 2017)
Final event of 2017 TBA (23−27.10.17).
Класс RC44
Гоночная парусная яхта малого водоизмещения, выполненная в концепции монотипа. Яхту создавали для гонок высшего уровня в международных регатах по жестко контролируемым правилам класса. «Мы хотели придать определенную степень сложности, чтобы владелец мог ощутить на практике, как проходят гонки на яхтах высочайшего уровня, и нам это удалось», — объясняет создатель яхты, победитель Кубка Америки Рассел Кутс. — «В то же время, мы стремились к тому, чтобы судном было просто владеть». Для простоты транспортировки яхта помещается в 40-футовый морской контейнер.
Вес экипажа: 680 кг
Вес лодки без вооружения: 3560 кг
Осадка: 2.9 м
Материал корпуса: карбон
Длина корпуса: 13.35 м
Ширина корпуса: 2.75 м
Площадь грота: 70 м2
Площадь стакселя: 60 м2
Площадь спинакера: 170 м².
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