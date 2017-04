В классе RC44 Яхт-клуб Санкт-Петербурга дебютирует полностью российским экипажем

Первый тренировочный сбор обновленного экипажа проходит с 4 по 9 апреля в Валенсии.

Команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга выступает в классе RC 44 с 2013 года. В 2014 команда завоевала титул чемпионов мира в этом классе, а в 2015 — серебряную медаль чемпионата мира. Кроме этого, «Броненосец» располагает медалями высшего достоинства RC44 Champion ship Tour по итогам сезонов 2014 и 2015. Уже тогда в составе команды соревновались многие российские спортсмены, но сейчас, в 2017, участие россиян будет максимально расширено.

На тренировочный сбор в Валенсии, который команда Bronenosec Sailing Team проводит с 4 по 9 апреля, прибыли как постоянные участники команды, так и спортсмены, которые ранее не соревновались под флагом Яхт-клуба Санкт-Петербурга. Среди первых баковый Алексей Кулаков, триммер Виктор Сережкин, гриндер Егор Терпигорев (олимпийский класс Финн), триммер Владимир Иконников, триммер Павел Карачов (олимпийский класс 49er), менеджер береговых операций Александр Халецкий. Менеджером команды станет известный российский спортсмен Егор Игнатенко. Также, ряд российских яхтсменов пройдут отбор на вакантные позиции в экипаже.

В качестве рулевого Bronenosec Sailing Team в классе RC44 в новом сезоне дебютирует петербургский яхтсмен, известный многолетним успешным выступлением в классе SB20, Кирилл Фролов. Позицию тактика и тренера команды займет новозеландец Кэмерон Данн, у которого большой опыт работы с проектами Яхт-клуба Санкт-Петербурга. В частности, Данн тренировал и соревновался в составе молодежного проекта Gazprom Youth Sailing Challenge.

«Расширение участия российских яхтсменов — долгосрочная стратегия яхт-клуба, в реализации которой 2017 станет поворотным, — говорит командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимир Любомиров, — большой опыт команды в классе RC44 позволяет сейчас перейти на новый уровень. Рассчитываем, что усиление состава российскими яхтсменами улучшит коммуникацию и общий боевой настрой экипажа. Ведь мы все выступаем под российским флагом!».

«Боевым крещением» нового экипажа станет первая регата RC44 Champion ship Tour 2017, которая состоится 27—30 апреля в испанском курорте Сотогранде. Далее, последуют этапы в Порто Черво, Марстранде (чемпионат мира), Кашкайш и финал серии на о. Лансарот.

Сезон 2017 в классе RC44

Sotogrande cup. Sotogrande, Spain (27−30.04.17)

Porto Cervo cup. Porto Cervo, Italy (29.06−2.07.17)

Marstrand, Sweden for the 2017 RC44 World Championship (9−13.08.17)

Cascais Cup (28.09. -01.10 2017)

Final event of 2017 TBA (23−27.10.17).

Класс RC44

Гоночная парусная яхта малого водоизмещения, выполненная в концепции монотипа. Яхту создавали для гонок высшего уровня в международных регатах по жестко контролируемым правилам класса. «Мы хотели придать определенную степень сложности, чтобы владелец мог ощутить на практике, как проходят гонки на яхтах высочайшего уровня, и нам это удалось», — объясняет создатель яхты, победитель Кубка Америки Рассел Кутс. — «В то же время, мы стремились к тому, чтобы судном было просто владеть». Для простоты транспортировки яхта помещается в 40-футовый морской контейнер.

Вес экипажа: 680 кг

Вес лодки без вооружения: 3560 кг

Осадка: 2.9 м

Материал корпуса: карбон

Длина корпуса: 13.35 м

Ширина корпуса: 2.75 м

Площадь грота: 70 м2

Площадь стакселя: 60 м2

Площадь спинакера: 170 м².