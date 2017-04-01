Елфутина завоевала бронзу в классе RS: X на регате «Кубок Принцессы Софии»

Из остальных россиян ближе всех к ней по результату подобрались Павел Созыкин и Денис Грибанов, остановившиеся в шаге от пьедестала в классе 470.



Парусный спорт. Международная регата «Кубок Принцессы Софии». Испания

Итоговая классификация. «470». Мужчины



1. Тецуя Исозаки/Акира Такаянаги (Япония) — 49.

2. Карл-Фредрик Фок/Маркус Дакхаммар (Швеция) — 50.

3. Хорди Ксаммар/Николас Родригес (Испания) — 51.

4. Павел Созыкин/Денис Грибанов (Россия) — 57.



Женщины



1. Афродита Зегерс/Аннелёс ван Вин (Голландия) — 35.

2. Агнешка Скрзыпулек/Йоланта Огар (Польша) — 38.

3. Сильвия Мас Депарес/Патрисиа Кантеро (Испания) — 47…

22. Алиса Кирилюк/Анжелика Черняховская (Россия) — 81.



«49». Мужчины



1. Джеймс Петерс/Финн Стеррит (Великобритания) — 68.

2. Диего Ботин ле Шевер/Яго Лопес Марра (Испания) — 69.

3. Дилан Флетчер-Скотт/Стюарт Битхелл (Великобритания) — 81…

26. Ян Чех/Иван Зотов (Россия) — 100…

38. Константин Носов/Александр Гайдаенко (Россия) — 198.



«Финн»



1. Макс Салминен (Швеция) — 44.

2. Жомбор Береш (Венгрия) — 67.

3. Аликан Кайнар (Турция) — 40…

16. Аркадий Кистанов (Россия) — 115…

26. Евгений Деев (Россия) — 180…

39. Евгений Бугаевский (Россия) — 285…

50. Юрий Половинкин (Россия) — 361.

51. Михаил Петрига (Россия) — 369.



«Лазер». Мужчины



1. Франческо Марраи (Италия) — 57.

2. Эллиот Хансен (Великобритания) — 58.

3. Ник Томпсон (Великобритания) — 61…

26. Сергей Комиссаров (Россия) — 178…

60. Максим Николаев (Россия) — 332…

68. Кирилл Евфимьевский (Россия) — 153.



«Лазер-радиал». Женщины



1. Чжан Доншуан (Китай) — 83.

2. Виктория Андрулите (Литва) — 92.

3. Моника Миккола (Финляндия) — 98…

43. Елена Воробьева (Россия) — 250…

52. Екатерина Зюзина (Россия) — 282…

64. Екатерина Моргун (Россия) — 136.



«RS:X». Мужчины



1. Павел Тарновский (Польша) — 93.

2. Иван Пастор Лафуэнте (Испания) — 44.

3. Таехон Ли (Южная Корея) — 114…

20. Александр Аскеров (Россия) — 145…

32. Евгений Айвазян (Россия) — 180…

40. Андрей Загайнов (Россия) — 203.

41. Владислав Бурмистренко (Россия) — 205…

79. Максим Токарев (Россия) — 274.



Женщины



1. Софья Ночети-Клепацка (Польша) — 24.

2. Чжен Манцзя (Китай) — 60.

3. Стефания Елфутина (Россия) — 41…

45. Мариам Сехпосян (Россия) — 165…

57. Анастасия Моисеева (Россия) — 221.