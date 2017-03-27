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27 марта 2017, 12:15 | Водные: Парусный спорт | Спорт-Экспресс

У Национальной парусной лиги новые официальные партнеры

В 2017 году компании «Газпром» и Nord Stream AG станут партнерами национальных парусных лиг России и четырех стран Северной Европы.

В 2017 году компании <span class=error>Газпром</span> и <span class=error>Nord</span> Stream AG станут партнерами национальных парусных лиг России и четырех стран Северной Европы. Увеличить
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Предстоящий сезон парусных лиг этих стран будет квалификационным отбором для регаты Nord Stream Race, т.е. победитель общего зачета в лигах будет представлять свою страну в международной офшорной гонке.

Традиционно, регата Nord Stream Race объединяет Германию и Россию, а дистанция гонки проходит вдоль нитей газопровода «Северный поток». На пути от старта регаты в немецком городе Киль к финишу в Санкт-Петербурге флот посетит ключевые для газопровода страны — Данию, Швецию и Финляндию. К участию в Nord Stream Race-2017 приглашены команды-победители парусных лиг этих стран 2016 года, Россию в этом году будет представлять экипаж из Екатеринбурга — «Повелители паруса — Европа» Евгения Неугодникова.

Российская Национальная парусная лига в этом сезоне проведет 8 этапов для 27 сильнейших российских команд, представляющих яхт-клубы нашей страны с географией от Санкт-Петербурга до Владивостока. Регаты пройдут в Сочи, Севастополе, Москве, Пскове, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Первый этап пройдет в Сочи с 24 по 26 марта.

«Новый формат проведения офшорной гонки Nord Stream Race 2017 уникален для мирового яхтинга. Уверен, что эти изменения привлекут новых болельщиков и внимание широкой аудитории к проекту, — рассказывает командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимир Любомиров. — Мы считаем очень важным поддержку клубного движения в парусе, ведь кроме профессионального и олимпийского спорта, есть огромное количество спортсменов гоняющихся за свои яхт-клубы. В развитии клубного движения и клубных команд мы видим залог развития и популяризации массового парусного спорта».
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