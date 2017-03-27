У Национальной парусной лиги новые официальные партнеры
В 2017 году компании «Газпром» и Nord Stream AG станут партнерами национальных парусных лиг России и четырех стран Северной Европы.
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Предстоящий сезон парусных лиг этих стран будет квалификационным отбором для регаты Nord Stream Race, т.е. победитель общего зачета в лигах будет представлять свою страну в международной офшорной гонке.
Традиционно, регата Nord Stream Race объединяет Германию и Россию, а дистанция гонки проходит вдоль нитей газопровода «Северный поток». На пути от старта регаты в немецком городе Киль к финишу в
Российская Национальная парусная лига в этом сезоне проведет 8 этапов для 27 сильнейших российских команд, представляющих
«Новый формат проведения офшорной гонки Nord Stream Race 2017 уникален для мирового яхтинга. Уверен, что эти изменения привлекут новых болельщиков и внимание широкой аудитории к проекту, — рассказывает командор
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