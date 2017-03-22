Парусный сезон-2017 яхт-клуба Санкт-Петербурга будет насыщен масштабными регатами и проектами

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Прошло десять лет с момента создания Яхт-клуба Санкт-Петербурга. Все это время целью нашего Клуба было создание предпосылок для развития российского парусного спорта: мы создали Академию, команды под российским флагом появились на мировых акваториях, а крупнейшие международные соревнования впервые состоялись в Санкт-Петербурге. Мы оценили проделанную работу и сделали выводы, но Клубу нужны новые цели:

• мы не просто теперь будем участвовать в престижных соревнованиях, мы сделаем так, чтобы экипажи стали русскими!

• мы переместим Санкт-Петербург с восьмой строчки рейтинга парусных столиц Европы в тройку.

• Верфь исторического судостроения Полтава — это не предприятие одного проекта, пускай и масштабного. Наша цель — создание на нашей верфи ремонтной базы для всех больших парусники России и Балтики.

• Академия парусного спорта должна стать одним из основных центров олимпийской подготовки нашей страны.

Поставив на рельсы все внешние проекты, мы вернемся к корням и возродим Клубное движение. Мы создадим сильную социальную группу объединенную идеями, пропагандируемыми Яхт-клубом Санкт-Петербурга, наладим международные отношения и сделаем Клуб одной из влиятельнейших организаций в парусном спорте наравне ведущими яхт-клубами мира.

Представляем Вашему вниманию основные проекты Яхт-клуба Санкт-Петербурга в 2017 году.

Академия парусного спорта.

В Академии продолжается реализация запущенных ранее уникальных проектов, а в 2017 к ним добавятся и новые. Расширяется группа ранней подготовки «Малыш», в которой занимаются девочки и мальчики с пяти лет, изучая в игровой форме стороны света, явления природы, водоемы. Летом занятия для юных яхтсменов проходят в специальном бассейне на яхтах «Малыш».

Усиливается подготовка в детских, юношеских и олимпийских классах яхт, в частности, в «скифах» (юношеский класс 29er и олимпийские 49er и 49erFX).

В 2017 году будет запущен уникальный проект, объединяющий географию, историю и спорт. С мая по октябрь команда Академии в классе «Оптимист» посетит города центральной России, где проведет парусные занятия на местных водоемах, регаты и мастер-классы для местной молодежи и познакомиться с историей этих мест. Программа «Познай Россию под парусами» предусматривает посещение городов Воткинск (Удмуртия), Тобольск (Тюменская обл.), с. Константиново (Рязанская обл.) с мая по октябрь.

Впервые реализованная в 2015 году, программа «Надежда морей» в нынешнем сезоне будет продолжена. На борту легендарной шхуны «Надежда» студенты «не морских» ВУЗов города будут знакомиться с основами морской практики. Учебные плавания шхуны запланированы на лето 2017 года.

Серия детско-юношеских регат «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома» откроется в 2017 году в начале июня и пройдет в течение лета в четыре этапа.

• 1-й этап, 2—4 июня .

• 2-й этап, 4—7 июля .

• 3-й этап, 21—23 июля .

• 4-й этап, 11—13 августа .

Кроме этого, в начале лета состоится Кубок российской Ассоциации класса «Оптимист».

Как и ранее, Академия и Яхт-клуб Санкт-Петербурга будут принимать ряд городских и всероссийских соревнований. В частности, это:

• первенство Санкт-Петербурга: 8—13 августа ,

• первенство России в олимпийских и международных классах: 31 августа — 7 сентября,

• первенство России. Командные гонки: 7—11 сентября .

Bronenosec Sailing Team.

Команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга в классе ТР52 первой открыла сезон в рамках 52 Super Series. «Броненосец» принял участие в двух этапах 52Super Series в США. Преследуя цель расширения участия российских яхтсменов в экипаже, состав команды в этом классе был усилен членом сборной страны в классе Finn Егором Терпигоревым. А к работе со столь высокотехнологичной лодкой, как «Транспак» привлечены российские специалисты Олег Кривов и Владимир Иконников.

• Rolex TP52 World Championship SCARLINO 2017 (16−20.05.17).

• Porto Cervo 52 SUPER SERIES Sailing Week 2017 (21−25.06.17).

• Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week 2017 (24−28−07.17).

• Menorca 52 SUPER SERIES Sailing Week 2017 (19−23.09.17).

И еще одна приятная новость для поклонников российского паруса: в новом сезоне в классе RC44 «Броненосец» выступит практически полностью российским составом, укомплектованным, в том числе и спортсменами Академии парусного спорта. Рулевым станет член Яхт-клуба Санкт-Петербурга Кирилл Фролов, известный широкой общественности поклонников паруса, как активный спортсмен класса SB20.

• Sotogrande cup. Sotogrande, Spain (27−30.04.17).

• Porto Cervo cup. Porto Cervo, Italy (29.06−2.07.17).

• Marstrand, Sweden for the 2017 RC44 World Championship (9−13.08.17).

• Cascais Cup (28.09. -01.10.17).

• Final event of 2017 TBA (23−27.10.17).

World Match Racing Tour.

В 2017 еще одна команда яхт-клуба — Gazprom Team Russia — выходит на новый уровень. В середине марта состоялся дебют команды полностью российским составом в рамках серии гонок матч-рейса на катамаранах М32 — World Match Racing Tour. Рулевым станет опытный и талантливый российский яхтсмен Виктор Сережкин. В экипаже Егор Терпигорев, Алесей Кулаков, Павел Карачов.

• Австралия — 16—18 марта .

• США — апрель.

• Швеция 3—8 июня .

• Россия, Санкт-Петербург — август.

• США — 3—8 октября .

• Китай — 3—8 ноября .

Nord Stream Race.

Одним из главных событий сезона 2017 станет балтийская офшорная регата Nord Stream Race 2017, формат проведения которой полностью обновлен. В этом году участниками регаты станут действующие победители национальных парусных лиг пяти стран — России, Германии, Дании, Швеции и Финляндии. Маршрут гонки, которая стартует в последние дни августа в немецком Киле и финиширует в Санкт-Петербурге, будет поделен на четыре этапа с промежуточными визитами в эти скандинавские страны. Обновится и флот регаты, который составят яхты нового поколения от верфи Nautor’s Swan, это очень интересные и скоростные яхты Swan 50. Россию в этом соревновании будет представлять команда победитель общего зачета российской Национальной парусной лиги 2016 «Повелитель паруса — Европа» Евгения Неугодникова. Старт регаты запланирован в немецком г. Киль на конец августа. Финиш будет принят в Санкт-Петербурге в первой декаде сентября.

Национальная парусная лига и Лига чемпионов Европы.

Поддержка клубного движения в России и в Европе остается одним из приоритетов Яхт-клуба Санкт-Петербурга. Проведение квалификационного этапа парусной Лиги чемпионов Европы в августе 2016 года в Санкт-Петербурге оказалось столь успешным, что в нынешнем сезоне команды более десятка яхт-клубов Старого света вернутся на акваторию Невы, чтобы побороться за право выступать в международном финале Лиги в Италии.

• Квалификационный этап Европейской Парусной Лиги Чемпионов: 10—13 августа .

В российской Лиге Яхт-клуб Санкт-Петербурга постоянный участник с 2014 года. В новом сезоне команда клуба получила квалификацию в Высший дивизион Лиги и будет представлена командой воспитанников Академии парусного спорта. Эта команда уже активно готовится к новому сезону Лиги в рамках Зимней серии радио Монте-Карло.

• Этап Национальной парусной Лиги. Премьер Дивизион в Санкт-Петербурге: 14—16 июля .

• Этап Национальной парусной Лиги. Высший Дивизион в Санкт-Петербурге: 17—20 августа .

Классы «Дракон» и SB20.

Традиционно, в календаре соревнований в Санкт-Петербурге присутствуют и соревнования класса «Дракон» и SB20. Состоявшийся в 2016 в Санкт-Петербурге чемпионат Европы в классе «Дракон» дал значительный импульс развитию этого класса в стране, и календарь «Драконов» в 2017 предусматривает ряд интересных соревнований. В частности, это Серебряный кубок класса, соревнования классических «Драконов» и, конечно, это.

• Открытый чемпионат России в классе яхт «Дракон»: 26—31 июля .

Ассоциация класса SB20 традиционно в течение сезона проведет серию этапов Кубка Ассоциации, а кульминацией сезона станет.

• Открытый чемпионат России в классе яхт SB20: 13—17 сентября .

Верфь исторического судостроения «Полтава».

Историческая Верфь «Полтава» в 2017 подошла к одному из ключевых этапов постройки реплики 54-пушечного линейного корабля «Полтава», который был спущен на воду в Адмиралтействе в 1712 году. Планируется, что корпус корабля будет перемещен на воду, где продолжится его достройка. Убедится в величии творения петербургских корабелов можно лично, посетив экскурсию. Сегодня Верфь исторического судостроения учрежденная Яхт-клубом Санкт-Петербурга является главной по ремонту больших парусников России признанной Российским регистром морского судоходства. За последние годы проведен ремонт рангоута Парусного учебного судна «Херсонес», ремонт мачты и бушприта парусника «Надежда», отреставрированы палуба и шлюпки крейсера «Аврора», в ближайшее время планируется ремонт легендарного парусника «Седов».

На верфи работает сильное конструкторское бюро, мастерская по пошиву парусов для больших парусников, столярные, литейные, рангоутные мастерские, мастерские резного декора и корабельной мебели. Ведется строительство адмиралтейской модели «Полтавы» масштабом 1:12. Конструкторским бюро создан и реализован проект фрегата «Петр и Павел» в Новой Голландии и проект воссоздания шхуны «Запад» в Архангельске.

Фонд поддержки, реконструкции и возрождения исторических судов и классических яхт.

Основной задачейФонда является сохранения морского наследия России — классических яхт и исторических судов с помощью попечителей и меценатов. На сегодняшний день на попечении у Фонда находятся легендарные суда, построенные в период с 1888 по 1970-е гг.: шхуны, классические яхты, паровой колесный катер. Жемчужиной коллекции Фонда является легендарная шхуна «Надежда» 1912 года, сохранена и готовится к музефикации первая стальная яхта России «Утеха» Князя Олсуфьева.