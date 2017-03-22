Парусный сезон-2017 яхт-клуба Санкт-Петербурга будет насыщен масштабными регатами и проектами
Пока Северная Столица еще скована льдами, но на мировых акваториях уже кипят спортивные баталии, самое время представить основные направления деятельности и новые инициативы
Яхт-клуба Санкт-Петербурга в 2017 году, которые реализуются совместно с генеральным партнером яхт-клуба компанией «Газпром».
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Прошло десять лет с момента создания
• мы не просто теперь будем участвовать в престижных соревнованиях, мы сделаем так, чтобы экипажи стали русскими!
• мы переместим
• Верфь исторического судостроения Полтава — это не предприятие одного проекта, пускай и масштабного. Наша цель — создание на нашей верфи ремонтной базы для всех больших парусники России и Балтики.
• Академия парусного спорта должна стать одним из основных центров олимпийской подготовки нашей страны.
Поставив на рельсы все внешние проекты, мы вернемся к корням и возродим Клубное движение. Мы создадим сильную социальную группу объединенную идеями, пропагандируемыми
Представляем Вашему вниманию основные проекты
Академия парусного спорта.
В Академии продолжается реализация запущенных ранее уникальных проектов, а в 2017 к ним добавятся и новые. Расширяется группа ранней подготовки «Малыш», в которой занимаются девочки и мальчики с пяти лет, изучая в игровой форме стороны света, явления природы, водоемы. Летом занятия для юных яхтсменов проходят в специальном бассейне на яхтах «Малыш».
Усиливается подготовка в детских, юношеских и олимпийских классах яхт, в частности, в «скифах» (юношеский класс 29er и олимпийские 49er и 49erFX).
В 2017 году будет запущен уникальный проект, объединяющий географию, историю и спорт. С мая по октябрь команда Академии в классе «Оптимист» посетит города центральной России, где проведет парусные занятия на местных водоемах, регаты и
Впервые реализованная в 2015 году, программа «Надежда морей» в нынешнем сезоне будет продолжена. На борту легендарной шхуны «Надежда» студенты «не морских» ВУЗов города будут знакомиться с основами морской практики. Учебные плавания шхуны запланированы на лето 2017 года.
Серия
• 1-й этап,
• 2-й этап,
• 3-й этап,
• 4-й этап,
Кроме этого, в начале лета состоится Кубок российской Ассоциации класса «Оптимист».
Как и ранее, Академия и
• первенство Санкт-Петербурга:
• первенство России в олимпийских и международных классах: 31 августа — 7 сентября,
• первенство России. Командные гонки:
Bronenosec Sailing Team.
Команда
• Rolex TP52 World Championship SCARLINO 2017 (16−20.05.17).
• Porto Cervo 52 SUPER SERIES Sailing Week 2017 (21−25.06.17).
• Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week 2017 (24−28−07.17).
• Menorca 52 SUPER SERIES Sailing Week 2017 (19−23.09.17).
И еще одна приятная новость для поклонников российского паруса: в новом сезоне в классе RC44 «Броненосец» выступит практически полностью российским составом, укомплектованным, в том числе и спортсменами Академии парусного спорта. Рулевым станет член
• Sotogrande cup. Sotogrande, Spain (27−30.04.17).
• Porto Cervo cup. Porto Cervo, Italy (29.06−2.07.17).
• Marstrand, Sweden for the 2017 RC44 World Championship (9−13.08.17).
• Cascais Cup (28.09. -01.10.17).
• Final event of 2017 TBA (23−27.10.17).
World Match Racing Tour.
В 2017 еще одна команда
• Австралия —
• США — апрель.
• Швеция
• Россия,
• США —
• Китай —
Nord Stream Race.
Одним из главных событий сезона 2017 станет балтийская офшорная регата Nord Stream Race 2017, формат проведения которой полностью обновлен. В этом году участниками регаты станут действующие победители национальных парусных лиг пяти стран — России, Германии, Дании, Швеции и Финляндии. Маршрут гонки, которая стартует в последние дни августа в немецком Киле и финиширует в
Национальная парусная лига и Лига чемпионов Европы.
Поддержка клубного движения в России и в Европе остается одним из приоритетов
• Квалификационный этап Европейской Парусной Лиги Чемпионов:
В российской Лиге
• Этап Национальной парусной Лиги. Премьер Дивизион в Санкт-Петербурге:
• Этап Национальной парусной Лиги. Высший Дивизион в Санкт-Петербурге:
Классы «Дракон» и SB20.
Традиционно, в календаре соревнований в
• Открытый чемпионат России в классе яхт «Дракон»:
Ассоциация класса SB20 традиционно в течение сезона проведет серию этапов Кубка Ассоциации, а кульминацией сезона станет.
• Открытый чемпионат России в классе яхт SB20:
Верфь исторического судостроения «Полтава».
Историческая Верфь «Полтава» в 2017 подошла к одному из ключевых этапов постройки реплики 54-пушечного линейного корабля «Полтава», который был спущен на воду в Адмиралтействе в 1712 году. Планируется, что корпус корабля будет перемещен на воду, где продолжится его достройка. Убедится в величии творения петербургских корабелов можно лично, посетив экскурсию. Сегодня Верфь исторического судостроения учрежденная
На верфи работает сильное конструкторское бюро, мастерская по пошиву парусов для больших парусников, столярные, литейные, рангоутные мастерские, мастерские резного декора и корабельной мебели. Ведется строительство адмиралтейской модели «Полтавы» масштабом 1:12. Конструкторским бюро создан и реализован проект фрегата «Петр и Павел» в Новой Голландии и проект воссоздания шхуны «Запад» в Архангельске.
Фонд поддержки, реконструкции и возрождения исторических судов и классических яхт.
Основной задачейФонда является сохранения морского наследия России — классических яхт и исторических судов с помощью попечителей и меценатов. На сегодняшний день на попечении у Фонда находятся легендарные суда, построенные в период с 1888 по 1970-е гг.: шхуны, классические яхты, паровой колесный катер. Жемчужиной коллекции Фонда является легендарная шхуна «Надежда» 1912 года, сохранена и готовится к музефикации первая стальная яхта России «Утеха» Князя Олсуфьева.
В реставрационной мастерской проводятся строительные и
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