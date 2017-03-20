Яхта главы Ингушетии победила в парусной регате в Крыму

Регата проводилась в акватории Севастопольской бухты по случаю третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией. Учредителем главного приза выступил полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, вице-адмирал Олег Белавенцев.

По его словам, несмотря на плохие погодные условия, в нынешнем году на регату приехало еще больше участников, чем в предыдущие годы. Кроме известных спортсменов-парусников в ней приняли участие гости из разных регионов России, в том числе главы субъектов РФ.