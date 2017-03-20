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20 марта 2017, 9:22 | Водные: Парусный спорт | ИА REGNUM

Яхта главы Ингушетии победила в парусной регате в Крыму

Экипаж яхты под управлением главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова стал победителем парусной регаты «Русская весна-2017». Ингушский лидер обошел восьмерых своих соперников, в том числе экипажи командующего Воздушно-десантными войсками Андрея Сердюкова и командующего Черноморским флотом Александра Витко, сообщили ИА REGNUM 20 марта в пресс-службе главы Ингушетии.

Регата проводилась в акватории Севастопольской бухты по случаю третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией. Учредителем главного приза выступил полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, вице-адмирал Олег Белавенцев.

По его словам, несмотря на плохие погодные условия, в нынешнем году на регату приехало еще больше участников, чем в предыдущие годы. Кроме известных спортсменов-парусников в ней приняли участие гости из разных регионов России, в том числе главы субъектов РФ.
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