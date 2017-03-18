Россиянка Добжицкая стала вице-президентом Европейской федерации парусного спорта

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Добжицкая вошла в число шести человек, избранных на должности членов исполкома — вице-президентов EuroSAF. Такое решение было принято на ежегодной генеральной ассамблеи в Софии.

Новым президентом Европейской федерации парусного спорта избран Йозеф Пла из Андорры. Он будет занимать свой пост в течение четырех лет.