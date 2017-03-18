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18 марта 2017, 22:26 | Водные: Парусный спорт | Р-Спорт

Россиянка Добжицкая стала вице-президентом Европейской федерации парусного спорта

МОСКВА, 18 мар — Р-Спорт. Россиянка Яна Добжицкая избрана на пост вице-президента Европейской федерации парусного спорта (EuroSAF), сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).

<em>МОСКВА 18 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Россиянка Яна Добжицкая избрана на пост <nobr>вице-президента</nobr> Европейской федерации парусного спорта (EuroSAF) сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации парусного спорта (<span class=error>ВФПС</span>). Увеличить
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Добжицкая вошла в число шести человек, избранных на должности членов исполкома — вице-президентов EuroSAF. Такое решение было принято на ежегодной генеральной ассамблеи в Софии.

Новым президентом Европейской федерации парусного спорта избран Йозеф Пла из Андорры. Он будет занимать свой пост в течение четырех лет.
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