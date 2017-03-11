Парусный спорт. «Броненосцу» помешало судейское решение

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Четвертый день соревнований 52 Super Series в Майами снова начался с ожидания ветра. Как только направление бриза стабилизировалось при силе не более 6 узлов, был дан старт первой гонки. А, затем, была дана еще одна гонка уже практически на закате дня. Таким образом, в общем зачете сейчас семь гонок, и если ветер не подведет, в таблицу будут добавлены еще две в заключительный день.

Старт первой гонки оказался неудачным как для лидеров флота, так и для аутсайдеров. На фальстарте оказались американская Quantum и шведская RAN. В свою очередь, экипаж Владимира Любомирова практически избежал ошибок, которые преследовали команду под российским флагом в предыдущие дни соревнований.

В частности, в первой гонке команда огибала первый знак четвертой, а финишировала второй. Во второй гонке были все шансы прийти пятыми, но буквально на финише «Броненосец» уступил две позиции, проиграв полкорпуса Quantum и британской Sorcha.

«Сегодня нам удалось избежать ошибок, не смотря на то, что тактически и технически ситуации на дистанции и на знаках были сложные, — говорит Владимир Любомиров, — сегодня у нас практически все получалось и, надеюсь, мы сохраним кураж и в решающий день завтра».

Благодаря второму и седьмому приходам команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга математически могла подняться на пятую строчку, но согласно с решением судей, пострадавшая в столкновении в первый день британская Gladiator получила компенсацию результата и стала пятой. «Броненосец» снова остался на шестом месте.

«Этот факт еще раз подтверждает правило: бороться нужно за каждый пункт, — продолжает Любомиров, — если бы мы сохранили пятую позицию во второй гонке, мы бы получили те самые два очка, которых нам пока не хватает до первой пятерки. Постараемся ликвидировать дефицит».