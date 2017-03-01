Елфутина выиграла международную регату в Кадисе в классе RS: X
Россиянка Стефания Елфутина одержала победу в международной регате, которая проходила в Испании, в классе RS: X.
Среди мужчин победил испанец Иван Пастор. В классе «Лазер» победу одержал португалец Руй Сильвейра, а в классе «Лазер-радиал» — бельгийка Эмма Плашерт.
Парусный спорт. Международная регата Carnival Trophy. Кадис, Испания
«RS:X». Мужчины
1. Иван Пастор (Испания) — 9.
2. Матео Санц (Швейцария) — 20.
3. Павел Тарновский (Польша) — 27…
8. Евгений Айвазян (Россия) — 55…
14. Андрей Загайнов (Россия) — 89…
17. Владислав Бурмистренко (Россия) — 100…
26. Александр Аскеров (Россия) — 133…
37. Максим Токарев (Россия) — 209.
Женщины
1. Стефания Елфутина (Россия) — 9.
2. Эмма Уилсон (Великобритания) — 15.
3. Дилара Уралп (Турция) — 24…
12. Мариам Сехпосян (Россия) — 68…
16. Анастасия Моисеева (Россия) — 85.
17. Анна Хворикова (Россия) — 88…
19. Мария Леменкова (Россия) — 103…
21. Дана Косяк (Россия) — 111.
22. Полина Фирсова (Россия) — 124.
«Лазер»
1. Руй Сильвейра (Португалия) — 14.
2. Филипп Чишкевич (Польша) — 15.
3. Сэм Вандормель (Бельгия) — 30…
5. Максим Николаев (Россия) — 40…
15. Максим Семерханов (Россия) — 95.
«Лазер-радиал»
1. Эмма Плашерт (Бельгия) — 17.
2. Эви ван Экер (Бельгия) — 22.
3. Мо Жае (Швейцария) — 27…
8. Даниил Крутских (Россия) — 46…
68. Пётр Боровков (Россия) — 147…
70. Никита Мельников (Россия) — 159…
82. Мария Кислухина (Россия) — 178…
87. Елизавета Боровкова (Россия) — 197.
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